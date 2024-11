In primavera(probabilmente) il nuovo direttore del Museo nazionale di Matera

E fino a quella data, presumibilmente, sarà il campano Filippo Demma, attuale direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari,a gestire il Museo nazionale di Matera che comprende le sedi del Museo di Arte Medievale e Moderna di Palazzo Lanfranchi, archeologico ” Domenico Ridola, e dell’ex ospedale vecchio di piazza San Rocco. Demma subentra ad Annamaria Mauro a scadenza naturale del mandato,fissato per l’8 novembre, come precisato nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/per-la-direzione-del-museo-nazionale-di-matera-ci-sara-un-bando-come-da-riforma/ . Il direttore ”delegato” oltre a garantire la continuità amministrativa dovrà occuparsi deòla realizzazione dei progetti avviati o da programmare, come quelli legati alPiano nazionale di ripresa e resilienza.

la biografia

Filippo Demma

Direttore Parco archeologico di Sibari

Archeologo classico di formazione, ha studiato a Napoli, Roma e Berlino, tenendo successivamente corsi di Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana presso le università di Roma “la Sapienza”, Cassino, Camerino e presso la Scuola Superiore Meridionale di Napoli. Ha diretto campagne e interventi di scavo archeologico in Italia centrale e meridionale ed ha partecipato a campagne di scavo e ricognizione in Francia, Turchia ed Egitto. In servizio presso il Ministero della Cultura dal 2010, ha curato la tutela archeologica della provincia di Ascoli Piceno, della Penisola Sorrentina e dei Campi Flegrei (Na); ha diretto i musei di Sora (Fr) ed Ascoli Piceno, i Parchi archeologici di Cuma e Liternum ed il Parco archeologico Sommerso di Baia (Na). Attualmente, in qualità di Dirigente presso il Ministero della Cultura, è Direttore del Parco archeologico di Sibari -Museo di rilevante interesse nazionale, dotato di autonomia speciale- nonché, ad interim, della Direzione regionale Musei Calabria, ed insegna Museografia presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università Statale di Torino.



I COMUNICATI DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI

MiC: nominati i direttori delegati di tre istituti museali 5 NOVEMBRE 2024

Il Ministero della Cultura comunica che la Direzione generale Musei ha provveduto a incaricare i delegati che, nelle more della pubblicazione e dell’espletamento della procedura di selezione dei nuovi direttori titolari, saranno preposti alla direzione dei seguenti istituti museali:

• Palazzo Reale di Napoli: arch. Paola Ricciardi, dirigente MiC;

• Musei nazionali di Matera – Direzione regionale Musei nazionali Basilicata: dott. Filippo Demma, direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari;

• Musei nazionali di Bologna – Direzione regionale Musei nazionali Emilia Romagna: dott. Costantino D’Orazio, direttore dei Musei nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali Umbria.

I Direttori delegati, sulla base degli obiettivi assegnati dal Direttore generale Musei, si occuperanno non solo di garantire la continuità amministrativa e la gestione ordinaria, ma anche di assicurare l’efficace realizzazione dei progetti in essere o in programmazione, con particolare riferimento a quelli relativi al PNRR.



MiC: a breve il bando internazionale per la scelta dei nuovi direttori degli istituti autonomi

1 novembre 2024

Il Ministero della Cultura si appresta a pubblicare un bando di gara internazionale per la selezione dei candidati a Direttore per i seguenti istituti di livello dirigenziale generale giunti a scadenza del proprio mandato o di nuova istituzione:

1. Musei reali di Torino

2. Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello

3. Parco archeologico del Colosseo

4. Museo Nazionale Romano

5. Museo archeologico nazionale di Napoli

A selezionare i candidati, i cui requisiti saranno esplicitati nel bando stesso, sarà una commissione di esperti di altissimo profilo attraverso una serie di prove in grado di evidenziare le necessarie competenze culturali e manageriali.

Successivamente lo stesso iter verrà avviato per i seguenti istituti autonomi di seconda fascia:

6. Complesso monumentale della Pilotta

7. Musei nazionali di Ferrara

8. Musei nazionali di Lucca

9. Ville monumentali della Tuscia

10. Palazzo Reale di Napoli

11. Musei nazionali del Vomero – Napoli

12. Musei e parchi archeologici di Capri

13. Castello Svevo di Bari

14. Musei nazionali di Matera

15. Musei nazionali di Bologna

16. Pantheon e Castel Sant’Angelo

Nelle more della preparazione e dell’espletamento dei bandi, gli istituti continueranno a essere aperti, tutelati e valorizzati grazie a specifici direttori delegati.

Roma, 1 novembre 2024

Ufficio Stampa e Comunicazione MiC