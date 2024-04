In mostra a Palazzo Malvezzi i cimeli dei carri della Bruna

Una collezione, quella di Marco Rubino, che si arricchisce, anno dopo anno, di nuove ‘testimonianze’’ dello strappo al carro trionfale di cartapesta per la festa del 2 luglio, in onore del Patrona di Matera Maria Santissima della Bruna. Per appassionati, turisti l’appuntamento è fino al 3 giugno è per la mostra allestita a Palazzo Malvinni Malvezzi. Un evento organizzato dall’associazione ‘’ Fede e Tradizione’’ e che quest’anno sarà arricchito da foto dell’archivio di Franco Buonsanti e da scatti dei carri trionfali realizzati da Cristina Garzone.

LA NOTA DI PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA

Sabato 27 aprile 2024 alle ore 18 nelle sale di Palazzo Malvinni Malvezzi a Matera è in programma l’inaugurazione della mostra di cimeli dei Carri della Bruna in cartapesta – collezione Marco Rubino. La mostra sarà aperta fino al 3 giugno dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21.

La mostra è organizzata dall’associazione “Fede e tradizione” con il patrocinio della Provincia di Matera.

I cimeli esposti appartengono alla collezione personale di Marco Rubino, noto”cultore dello strazzo”, che ha fortemente voluto esporre i propri cimeli per significare alla cittadinanza materana e ai tanti turisti, che vengono ad ammirare la folgorante bellezza della nostra città, il valore storico-religioso e il legame di attaccamento viscerale della nostra festa, da oltre seicento anni, simbolo della nostra cultura suffragata dalla fede.

Le opere appartengono a Carri Trionfali realizzati da artisti ed artigiani materani, veri maestri dell’arte della cartapesta, Francesco e Pasquale Nicoletti, Michelangelo Pentasuglia, la famiglia Daddiego, Andrea Sansone, Claudia e Raffaele Pentasuglia, Eustachio Santochirico, le artiste Elena Mirimao, Annalisa Di Gioia, Laura D’Ercole, Luigina Bonamassa.

Saranno esposte, inoltre, alcune foto fornite dall’archivio storico Buonsanti, su alcuni momenti significativi della “festa” ealcuni scatti fotografici di Carri Trionfali forniti dall’apprezzata fotografa Cristina Garzone.

Gli organizzatori ringraziano il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, gli assessori comunali Angela Mazzone e Lucia Gaudiano per il concreto impegno volto a trovare una location idonea all’allestimento della mostra.