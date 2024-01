In memoria

Nota introduttiva

Con questo contributo si vuole proporre un esempio di cosa fu concretamente il fascismo per chi in qualche modo vi si oppose. Un esempio sul quale vale la pena di meditare soprattutto oggi che uno strisciante autoritarismo che non ha mai rinnegato il ventennio mussoliniano si è imposto alla guida del nostro paese.

Si sa che con il tempo la percezione dei fenomeni storici cambia e oggi la vulgata degli anni Sessanta-settanta secondo cui bastava parlar male di Mussolini o cantare Bandiera Rossa per finire al confino, è assai sbiadita se non del tutto ignota fra le nuove generazioni. Peccato, perché proprio nel “parlar male” del Duce, o della sua famiglia, la fantasia degli italiani si era scatenata per cui anche in vari fascicoli di confinati in Lucania si trovano anche cose, a modo loro, divertenti. C’è, ad esempio, chi parla di “Lui” senza mai nominarlo, ma sempre toccandosi i genitali e la donna che in drogheria chiede a gran voce tre etti della “fava di Mussolini” suscitando l’ilarità dei più e la soffiata dell’immancabile delatore.

Tuttavia, è l’incredibile numero di condannati, anche a gruppi di una decina per volta, per aver intonato canti sovversivi in osteria -ma a volte bastava fischiarli-, spesso in stato di ubriachezza, che sorprender e indigna. Quanti furono gli italiani che ebbero l’esistenza rovinata dagli effetti di un momento di ebbrezza?

Valga per tutti loro la vicenda di un muratore quarantasettenne di un paesino di montagna dell’Udinese al quale le cose andranno ancora peggio. Angelo F., aveva fatto tutta la campagna della guerra 1915-18 e si era congedato con il grado di caporale maggiore. Questa benemerenza era stata però vanificata dal fatto che fino al 1920 era stato uno dei capi socialisti del paese e in seguito non si era iscritto al fascio. Non aveva più svolto attività politica, ma, pur non avendo dato luogo a richiami, si riteneva che fosse rimasto fedele alle vecchie idee.

Sia per questo, sia in qualità di gestore -insieme alla moglie- di una trattoria, era tenuto sotto sorveglianza. Ciò nonostante, Angelo volle festeggiare a modo suo la notte di Natale del 1936 e, sicuro dell’amicizia degli avventori presenti, accese la radio e la sintonizzò sulla repubblicana Radio Barcellona, per sentire da una campana amica cosa accadeva in Spagna. E a fine trasmissione, sull’onda dell’entusiasmo, tutti s’erano messi a cantare Bandiera Rossa.

Qualcuno dei presenti non era però l’amico che lui credeva e l’aveva denunciato. A meno di un mese dal fatto, era stato condannato a tre anni di confino in quanto “elemento pericoloso per l’ordine nazionale” e mandato a Stigliano dove arrivò a metà febbraio del 1937.

Incapace di rassegnarsi a un provvedimento così eccessivo e inaspettato, l’uomo sfoga la sua angoscia con frequenti lettere alla moglie che cerca di sostenerlo invitandolo a cercare conforto nella religione.

Lo sradicamento dal suo ambiente, il pensiero dei quattro figli rimasti soli lo ha profondamente abbattuto. Per di più, abituato a lavorare assiduamente, non trova da occuparsi e il pensiero di essere diventato un peso per la famiglia non gli dà pace. Spera tuttavia che le cose cambino e alla moglie scrive che lavora ma non ha ancora ricevuto la paga e si fa mandare cento lire. Lei sospetta che le cose stiano diversamente e chiede di sapere la verità. Per dargli speranza riferisce anche che un loro conoscente racconta che al confino guadagnava 17 lire al giorno e gli era dispiaciuto tornare a casa.

Non è così per Angelo. A Stigliano non frequenta nessuno, ogni tanto lo si vede passeggiare da solo a occhi bassi, qualche volta parla da solo, delle altre si ferma a fissare non si sa cosa. Se per strada vede dei bambini li avvicina, regala loro qualche soldino e piange dicendo “Poveri figli miei”. Va spesso in chiesa e prega con fervore, ma neanche qui stabilisce relazioni.

Il muratore è lasciato solo con la sua disperazione e nessuno, a cominciare dal podestà -che pure è medico- fino al parroco che lo vede tutti i giorni, gli va incontro. Non fosse altro che per consigliargli di fare domanda di grazia a quel duce della cui generosità tutti parlano. Forse sarebbe bastato trovargli un lavoro.



Ma sulla particolare ignavia di quelle autorità abbiamo anche la testimonianza di un altro confinato politico. Un veneziano che, appena trasferito da Ventotene, scriveva alla madre che a Stigliano si sarebbe trovato bene “ se la posizione dei confinati fosse maggiormente tenuta in considerazione e trattata con miglior predisposizione e volontà. Per quanto riguarda il lavoro e malgrado il mio interessamento assoluto, sembra che per noi confinati, in omaggio alla legge che stabilisce l’obbligo di darsi a stabile lavoro, sia un mito”.

In questo ambiente desolato il muratore udinese si sente perduto e il 13 maggio, a meno di tre mesi dall’arrivo, si impicca con una corda fissata alla volta della soffitta, una stamberga, dove abitava. La padrona di casa chiama soccorso e un carabiniere lo stacca e lo mette sul letto sperando di poterlo salvare, ma il medico-podestà non potrà che constatarne la morte per strangolamento.

Il suicida non ha lasciato scritti, ma le lettere mandate nei giorni precedenti a un amico e alla moglie non lasciano dubbi sui motivi della tragica decisione.

In una lettera scritta nello stesso giorno del suicidio, la moglie accenna con garbo alle “brute condizioni” della famiglia che non le consentono di mandargli altro denaro. Anzi, siccome ha saputo che da quelle parti si produce dell’ottimo olio, gli chiede di mandargliene una damigiana.

Vuole inoltre sapere se deve andare via dal villaggio dove gestisce la trattoria appena sarà finito l’anno scolastico e avrà incassato i crediti oppure restarci. E cosa deve dell’apparecchio da cui tutto era cominciato? Dopo il dissequestro, scrive la donna, “Il radio, me lo anno consegnato a me che lo vendi il dopo lavoro di Pagnano mi dano solo 600 lire ma dimi se vuoi così o pure abbiamo da tenerlo noi”.

Reprobo per il regime, l’uomo conserva la considerazione e l’affetto di chi lo conosce e soprattutto della moglie che continua ad affidargli ogni decisione sul futuro della famiglia.

Persino la relazione prefettizia, pur insistendo sull’emotività del soggetto, mostra qualche increspatura di compassione:

Sensibilissimo d’animo non ebbe la forza di rassegnarsi e il pensiero gli volava incessantemente ai famigliari ed in specie ai quattro suoi figlioli che amava teneramente e che non poteva soccorrere essendo privo di lavoro.

La tenerezza dei figli era tale che speso cadeva in emozione proferendo l’espressione: poveri figli miei!

La depressione fisica ed il perturbamento morale in cui trovavasi hanno influito non poco sul suo stato comatoso, per cui manifestatosi un eccitamento sulle condizioni mentali, in un momento di estremo sconforto, impulsivamente pose fine alla sua esistenza impiccandosi.

Insomma, un esame delle conseguenze, non della causa che le hanno prodotte. Il regime che sottoponeva a controllo medico – per quanto superficiale – i confinandi non aveva mai pensato che in alcuni soggetti i mali dell’anima fossero più devastanti di quelli del corpo.

Più utile è la relazione della PS che fra le cause dell’accaduto indica lo sconforto provocato “dalla mancanza di alimentazione e di assistenza poiché è stato accertato che la […] mancava a tali doveri pur essendo retribuita con sei lire al giorno”.

Ma ciò sarà dimenticato quando si liquiderà all’albergatrice il dovuto per l’ultimo mese. Sempre sei lire al giorno. Addosso al suicida non sarà trovato neanche un centesimo.

Tratto da «Adelmo e gli altri. Confinati omosessuali in Lucania» di Cristoforo Magistro, Verona, ombre corte 2019, pp.86-89.