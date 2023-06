In libreria raccolta di scritti e discorsi di Berlinguer sulla pace…al primo posto.

A chi, come chi scrive, è capitata la sorte di vivere quella parte della storia italiana in cui la politica era roba più seria di quella che i giovani sono costretti ad osservare oggi. Perchè era strettamente connessa ad analisi profonde -prima delle decisioni- e perchè intrecciata, come una vite al palo di sostegno, alla cultura. Cosa che rendeva normale avere, anche su sponde avverse, figure carismatiche che quando parlavano non erano mai banali, perchè nulla era improvvisato e nulla si consumava in una manciata di ore. Discorsi, per questo destinati ad essere visionari, capaci di andare oltre la contingenza, di volare alto come era in uso dire. Quante volte è stato riproposta la famosa intervista di Scalfari ad Enrico Berlinguer su La Repubblica del 28 luglio 1981 sulla questione morale, sui partiti che diventavano sempre più macchine di potere sino a snaturarsi, come è sotto gli occhi di tutti oggi? E che dire dei tre famosi articoli pubblicati su quel “mattone” di Rinascita con cui nell’autunno del 1973 si anticipava il dibattito sul “compromesso storico”, dopo il tragico golpe in Cile? Insomma, niente di nuovo per chi tutta la “produzione” di questo leader l’ha conosciuta ed apprezzata in presa diretta. Condividendone quasi tutto. Per cui quando vedi sullo scaffale di una libreria l’ennesimo libro che ripropone i suoi discorsi, rifuggi per una sorta di dejà vu. Tentazione riapparsa a fronte della vista del nuovo corposo volume edito da Donzelli (pp. 368, euro 28,50) dal titolo “Enrico Berlinguer. La pace al primo posto. Scritti e discorsi di politica internazionale (1972-1984)”, raccolta curata dello storico Alexander Hoebel.

Ma l’attualità della materia ha preso il sopravvento e come capita spesso, ci si accorge che non tutto era rimasto impresso nei ricordi. E molte di quelle riflessioni è sembrato di leggerle/ascoltarle per la prima volta. Per cui andando avanti si ha la piacevole sensazione di quanto valga la pena rileggere quella parole e ragionamenti pur così lontani, ma potentemente attuali. Ora che un impazzimento generale sembra aver preso il sopravvento su qualsiasi ragionamento di buon senso, di responsabilità, con una ripresa della corsa al riarmo e una catastrofe dell’umanità che sembra essere lì lì per capitare, ma che a nessuno sembra interessare di evitare. Berlinguer era convinto che il futuro del continente europeo dovesse essere costruito rafforzando la sua azione per la pace e nell’ambito di una progressiva fuoriuscita dai blocchi militari. Insomma una “Europa senza missili dall’Atlantico agli Urali“. Già dalla crisi petrolifera degli anni 70, capì che le contraddizioni del capitalismo fossero giunte ad un punto da poter provocare una crisi mondiale generalizzata. Con la possibilità dello scatenarsi di nuove guerre per ridefinire i rapporti di forza tra le potenze mondiali. Cose puntualmente accadute e che accadono tutt’ora. Da qui la sua insistenza sulla necessità di una politica di austerità. Che non era -come pure qualcuno deridendola la dipingeva- il desiderio di tornare all’era delle caverne. Ma la semplice constatazione che la permanente “crescita” inseguita non poteva proseguire all’infinito e dunque avanzava una proposta per far si che quella crisi diventasse una “occasione per cambiare modello di sviluppo e porre le basi per il superamento del capitalismo“. Sappiamo quanto poi, dopo la sua morte e ancor di più dopo la caduta del muro di Berlino, la sinistra abbia abbandonato una pur minimale capacità di pensiero critico e qualsiasi ambizione di cambiare il sistema. Anzi essa si è elevata spesso ad artefice (dal governo) al suo perpetuarsi nella fase peggiore, nonché alla produzione di norme che lo hanno aiutato a mutare a danno dei lavoratori, vanificando conquiste sul piano dei diritti frutto di lunghe lotte. Ma ancor più ha contribuito alla degenerazione verso un pensiero unico ed ineluttabile. E con l’abbandono della aspirazione e lotta per una società diversa e più giusta, si è giunti a ritenere normale -anche a dispetto della nostra Costituzione- una guerra come quella in corso. Ad accodarsi al coro di chi ha stabilito che parlare di pace sia da considerare una eresia. O che, alimentare la spesa degli armamenti e contribuire ad appiccare il fuoco dei combattimenti, invece di battersi per farli spegnere, possa essere persino spacciata come una cosa di sinistra. Ed è a fronte di tutto ciò. Di tanta miseria culturale prima che politica che rileggere le parole di Berlinguer sulla esigenza di battersi sempre e comunque per il disarmo e per la pace, è miele. Miele sulle ferite apportate alla memoria politica e al buonsenso da parte degli attuali leader di forze politiche che pur dicono di rifarsi in qualche modo a quel grande dirigente del PCI. Un poco come Sansonetti che prova a spacciare (con opportuna inevitabile indignazione e reazione dei figli di Berlinguer) quel suo fogliaccio da poco nelle edicole come ritorno in campo della gloriosa testata che fu l’Unità, ma con cui non ha proprio nulla da spartire.

Ecco una scheda del libro a cura degli editori: “Passione, rigore, propensione ad anticipare i tempi e a superare steccati: ciò che ha segnato l’azione di Enrico Berlinguer nella politica italiana emerge con ancora maggior forza in campo internazionale. È quanto rivelano i discorsi, gli articoli e le interviste raccolti da Alexander Höbel in questo volume, a partire dal 1972, quando Berlinguer assume la guida del Pci. Sono gli anni degli euromissili, dell’invasione sovietica in Afghanistan, dell’escalation nucleare, della guerra in Libano; ma lo sguardo del segretario sa andare anche oltre e in profondità. Per la prima volta nella storia, intuisce, il mondo è strettamente interconnesso e il suo cuore non è più l’Occidente: è necessario cooperare con le nuove realtà emergenti, anche per il bene stesso dei paesi industrializzati, i quali solo in questo modo potranno uscire dalla crisi. Una capacità di visione che coinvolge la Cee e l’intera Europa («senza un contributo ai problemi dell’Est – afferma – non vi sarà sicurezza e sviluppo») e include l’Italia, per cui l’«austerità» qui invocata diventa strumento globale di efficienza e giustizia, per superare un sistema caratterizzato dall’individualismo più sfrenato, dal «consumismo più dissennato». Lo stesso Pci, di cui con orgoglio, in uno straordinario discorso pronunciato nel 1976 a Mosca, al congresso del Pcus, rivendica la storia all’insegna della democrazia e della libertà, deve intraprendere una «terza via» che vada oltre il modello socialdemocratico e il «socialismo reale», accogliere le spinte anticapitalistiche provenienti anche dai movimenti di ispirazione cristiana, aprirsi alle istanze ambientaliste, alle battaglie femministe. È la pace l’obiettivo su cui è costantemente focalizzato Berlinguer; una meta legata a multipolarismo e cooperazione, che si fa nelle sue parole tema spinoso e urticante, pungolo che sollecita all’azione, che impone una battaglia intransigente e a tutto campo contro le diseguaglianze, non solo economiche, perché «una pace non precaria, ma solida, duratura, per essere tale non può che essere fondata sulla giustizia».”

E per i più giovani: “Enrico Berlinguer (Sassari, 1922) aderisce al Pci nel 1943. Segretario generale della Fgci nel 1949, dal ’50 dirige la Federazione mondiale della gioventù democratica. Nel ’58 entra nella segreteria del Pci guidata da Togliatti; nel ’60 è responsabile dell’organizzazione; dal 1969 affianca Luigi Longo come vicesegretario. Segretario del Pci dal ’72, avvia la politica del compromesso storico e dell’eurocomunismo. Dopo la fine della «solidarietà nazionale» lancia l’«alternativa democratica», impegnandosi nella lotta contro gli euromissili. Muore l’11 giugno 1984 durante la campagna elettorale per le elezioni europee.”