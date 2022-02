Relazioni, lucidi, appunti, mappe, disegni e tanta lungimiranza , quella del compianto architetto Antonio ” Toni” Strammiello (poche e scure, come gli ipogei che ha visitato in una fase pionieristica della sua professione) che ha lasciato una interessante eredità da organizzare, valorizzare, per tanti giovani che avranno voglia di guardarsi intorno e tirare fuori, chissà, idee rivoluzionarie come quelle del recupero di Casa Cava. Oggi un luogo unico, suggestivo, dall’acustica particolare, che strabilia artisti e visitatori. E merito dell’Onyx Jazz Club se tanta parte di quel percorso iniziale sarà recuperato con una borsa di studio che è tutto un programma, come potrete vedete consultando il bando e le tappe che porteranno, a conclusione a un evento finale, forse una mostra e una pubblicazione, magari con azionariato popolare come è nella tradizione del sodalizio gezzistico materano.



E Luigi Esposito, presidente dell’Onyx, ha avuto modo di emozionarsi per ricordare Toni, l’amico e architetto con occhialini e baffetti, pronto a emozionarsi e a immaginare che quegli ambienti bui e degradati del Barisano, simili all’orecchio di Dionisio, sarebbero diventati ”Casa Cava”. Un ricettacolo di rifiuti e con la carcassa di un auto, rimossa tra polemiche e un inevitabile ”Dagli all’inquinatore” che non scoraggiò progettista, Onyx, e altre associazioni riuniti nel cartello del C.A.M per chiedere ripristino e assegnazioni dei luoghi. Pazzi, visionari, lungimiranti? Fate voi.



Fatto sta che dopo la prima tranche di interventi il risultato, in attesa che in seguito arrivassero finanziamenti regionali, l’Onyx fu costretto a mettersi da parte e a partecipare a un bando d’impresa per la gestione dei luoghi. E proprio un piccolo utile, 2000 euro, ha consentito di finanziare la borsa di studio, la prima per proseguire il lavoro. Attendiamo di conoscere a chi toccherà. Buon lavoro. E la cosa non può che far piacere, trattandosi di una delle poche occasioni ( la terza) che coinvolge giovani architetti dottori o laureati appena un anno fa. Ricordiamo il concorso per la piazzetta del carro trionfale, le proposte dei giovani architetti di Unibas per la mensa dei poveri al rione Piccianello e ora la borsa di studio promossa dall’Onyx. Si tratta di continuare con le opportunità per coinvolgere nuove energie.



Disponibilità da Gigi Esposito, Antonella Guida, docente presso Unibas, che conobbe Antonio presso lo studio di Mauro Saito presso cui lavorava e ha rivolto un invito al presidente dell’Onyx a far parte del programma Basilicata Creativa, e da Chiara Rizzi anche lei dell’Ateneo lucano. Strammiello un ”anticipatore” che seppe guardare oltre. E anche per Casa c’è un capitolo da scrivere con maggiore intensità rispetto a quanto fatto finora. Che diventi centro di produzione culturale a tempo pieno: musica, teatro, arte, scambi internazionali. C’è da lavorare sul programmazione e costi, naturalmente. Fuori idee e creatività, come fece Toni scoprendo nel vuoto la luce di una progettualità innovativa.