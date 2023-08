In…Canto d’estate e Grottole ha sognato con il maestro Lacanfora

Se potesse dedicherebbe una melodia a ognuna di quel milione di stelle che contrassegnano quel tappeto di note, che fa segnare le notti d’estate dei nostri centri. Ma non è possibile il concerto del maestro Rocco Lacanfora da Montescaglioso ( Matera), città della musica ,che dovrebbe installare quel cartello lungo le strade di accesso all’abitato, durerebbe all’infinito. E allora serate come quella del 23 agosto scorso a Grottole, della quale abbiamo appreso con ritardo, fanno sognare per l’intensità e i brani in scaletta. Tutti noti e di autori e compositori che hanno fatto la storia della grande musica. Il maestro Rocco Lacanfora ci ha messo, come di consueto, tanto della sua professionalità ed esperienza e le attese, come si legge nella sua pagina social, ha soddisfatto le attese a suon di applausi.

“Serata in Musica sotto le stelle: una sorpresa unica a Grottole . Amanti della musica e della Cultura. L’associazione culturale ” Lucania in Musica” è orgogliosa di presentare in concerto In…Canto d’estate 2023 . Immergersi nella magia dela musica, sotto un cielo stellato, e lasciarsi trasportare delle voci celestiali e dalla bravura e dall’energia dell’orchestra di Fiati. Una occasione imperdibile per gli appassionati di musica e per chiunque voglia vivere una serata all’insegna dell’emozione e dell’eleganza” E bis naturalmente…



Programma Concerto In…Canto d’Estate Lucania Wind Orchestra

GROTTOLE (MT)

• Carmen Preludio G. Bizet

• Nabucco Va, pensiero, sull’ali dorate G. Verdi

• Tosca Vissi d’arte, vissi d’amore G. Puccini

• Tosca E lucevan le stelle G. Puccini

• La Traviata Preludio G. Verdi

A fors’è lui

Libiam ne’ lieti calici

• New York, New York” J. Kander

• “My Way F. Sinatra

• Mister Volare D. Modugno

• Non ti scordar di me E. De Curtis

• Praying love E. Morricone

• Giù la Testa E. Morricone

• Amarcord N. Rota

• Otto e mezzo N. Rota

• Les Noches tropicales Carreras

• Hello New York H. Evers

EVENTUALE B I S

Turandot Nessun dorma G. Puccini