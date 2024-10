In attesa del Teatro Duni necessario pensare alla gestione

Il cantiere va avanti con l’impresa e la direzione lavori dell’architetto Luigi Acito, in stretto rapporto con gli uffici tecnici del Comune di Matera,impegnati con senso di responsabilità e passione, nel portare avanti un progetto di riqualificazione e innovazione di un Teatro, il ”Duni”, progettato dall’architetto Ettore Stella, perchè possa ospitare spettacoli ed eventi per gli a venire. E tutte le ”forze” impegnate ci tengono a ottenere quel risultato, guardando alla storia di quel contenitore culturale che va ”ripreso” da cima a fondo, dalla volta al pavimento. Più avanti si avrà modo di saperne di più anche sui tempi di consegna e ultimazione che, riteniamo, impegnerà l’anno che verrà. Ma nel frattempo, come scritto in altre occasioni, e come ricorda Antonio Serravezza, che attende una prima con il ” Nabucco ” di Giuseppe Verdi, occorrerà per tempo a una gestione degna di tal nome. Inaugurare per poi chiudere o affidarsi a gestioni temporanea sarebbe un errore madornale. Il Comune di suo non ha risorse per farlo. E allora serve una formula che coinvolga o affidi la struttura a privati, in modo che possono programmare attività mettendo in rete il nostro Teatro Duni per le stagioni teatrali, la musica classica, balletti , bel canto e via elencando. Manca un anno. E i venti di crisi al Comune non lasciano intravedere ipotesi o bandi di gestione. Il sipario va alzato prima di collaudi e taglio del nastro.



LA RICHIESTA DI SERRAVEZZA

Manca una manciata di giorni per la fine dell’anno e nessuno ci aggiorna sui lavori di restauro del teatro Duni. Sono passati sei anni dalla sua chiusura. E’ il teatro più grande della Basilicata che è mancato alla città di Matera per il grande evento del 2019, dovrebbe riaprirsi entro il 2024?Sarebbe veramente un orgoglio per la città dei Sassi riavere il suo grande teatro almeno per gli inizi del prossimo anno per poter sperare affinché l’amministrazione comunale indica un bando per la sua gestione. Una gestione che dovrebbe essere professionale e di alto livello per creare eventi e cartelloni stagionali che tengano vivo tutto l’anno il grande contenitore con artisti internazionali, nazionali e locali. Matera non è solo la città del cinema ma anche di artisti che spaziano dalla recitazione alla musica. Ricordiamoci che abbiamo un importante Conservatorio Duni dove ogni anno nascono eccellenze della musica e l’Orchestra Sinfonica di Matera. Insomma speriamo che Matera saprà approfittare della sua notorietà internazionale per attirare l’entusiasmo di artisti provenienti da tutto il mondo per diventare un punto di riferimento sia per la Basilicata che per le regioni confinanti già ben strutturate



N.B foto di repertorio