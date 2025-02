Il ‘’venerabile’’ Salvo d’Acquisto verso la Beatificazione

Sono percorsi lunghi, quelli che un giorno porteranno ad accogliere nella schiera dei Santi figure semplici, eroiche come quella del vicebrigadiere dei carabinieri Salvo D’Acquisto, già servo di Dio. Ad auspicarlo, con la passione e l’attenzione di sempre il professor Francesco Lisanti che presiede da tempo un Comitato per supportare un obiettivo, condiviso dall’Arma in primis e da quanti apprezzano la ‘’luce’’ di pagine di storia e di vita che vanno fatte conoscere ai giovani. E del resto sono tanta parte della nostra Costituzione, nata dalla Resistenza, che continua a subire attacchi subdoli e palesi anche da parte di quanti hanno giurato fedeltà. Che il venerabile Salvo d’Acquisto illumini la strada della difesa delle libertà democratiche della nostra Italia.



LE RIFLESSIONI DI FRANCESCO LISANTI

E’ motivo di grande soddisfazione per il “Comitato Salvo D’Acquisto”, che ho l’onore di presiedere, la promulgazione del decreto di Papa Francesco con cui l’Eroe Nazionale, “gia’ servo di Dio”, viene elevato al titolo di ‘Venerabile”.

E’ una tappa decisiva verso la beatificazione del martire di Polidoro che

Sacrificò la propria vita per salvare 22 ostaggi innocenti.

Il Comitato, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri, già nel dicembre del 1989 promosse un’iniziativa, onorata dalla presenza di Alessandro D’Acquisto, fratello di Salvo, per perorare la causa di beatificazione.

Un ‘altra iniziativa fu promossa, in occasione del bicentenario dell’Arma dei Carabinieri, con la presenza della relatrice Rita Pomponio scrittrice e biografa della famiglia D’ Acquisto.

Recente è stata l’iniziativa nell’ottantesimo anniversario della morte del

vicebrigadiere di carabinieri con il coinvolgimento degli studenti delle scuole

superiori di Ferrandina.

Il gesto di eroismo di Salvo D’acquisto ù il compendio di una vita piu’ intensa e piu’ vera che vuole affermare, in un momento triste per la storia di tutta l’umanita’, la possibilità di una speranza, che il sacrificio volontario di un giovane trasforma in certezza, perchè gli uomini ritrovino la via dell’amore e la forza di sacrificarsi per gli altri.

Non un momento episodico, come si vedra’ nella vita di Salvo D’acquisto, ma il senso di una testimonianza di vita che rese piu’ sacro quel gesto, consacrando tutta una scelta di vita, coerente con i propri ideali umani e cristiani, con la propria diinsa, indossata con dignità, in difesa di un’umanita’ e di una patria piu’ degna.



Un gesto che diventa speranza e certezza per gli altri: non solo per i poveri ostaggi miracolosamente salvati dall’olocausto volontario di Salvo e per l’intero Paese, ma per tutti coloro che quel gesto evocano, riscoprendone il significato o almeno un’eco nella propria coscienza, come risposta di adesione che invita a ritrovare i valori del sacrificio che l’umanita’ ha perso e che un giovane brigadiere impersona, senza pose e senza clamori, con la semplice e totale offerta di se’.

Il suo sacrificio non nacque da una costrizione di tipo materiàle o morale, nè

può essere considerato come un gesto eroico nato sul momento.

Fu’ piuttosto il gesto di una decisione sofferta e meditata durante lunghe ore, nel corso delle quali si susseguirono inutile tentativi finalizzati ad evitare un crimine orrendo, una strage cinicamente annunciata che non aveva nessuna giustificazione logica.

Cadde, dunque, da eroe martire consapevole di svolgere solo il proprio dovere.