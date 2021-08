…ma con quel tocco d’autore su un fondo virato seppia, intriso da quell’effetto sensuale e spontaneo, che solo le foto d’epoca sanno dare. Claudio Vino, che in pensione non andrà mai, si è calato nella parte dello studioso d’arte, dietro tende, baldacchini, profumi e feticci del ” Vittoriale” per approfondire la figura del poeta e cultore del bello ( Franceschini non c’entra nulla, anche se ripete come un mantra i termini bellezza e digitalizzazione) Gabriele D’Annunzio. Il ” Vate”, l’autore della intensa ”Pioggia nel Pineto”, e di una Costituzione avveniristica per la Repubblica del Carnaro durante la presa di Fiume, visse nel culto di Venere fino a collezionare decine di avventure galanti. Nessuna donna seppe resistergli e del resto le trattava quasi come una divinità sull’altare della sua alcova. Attenzioni ricambiate tra passioni a mille, che ispirarono e non poco tormenti, versi e letture. Un volto, un fiore e una notte d’amore senza risparmiarsi nel solco della passione come libertà.



Ma nessuno, tranne il Vate e le protagoniste, potè immortalare quelle bellezze dai nomi e dai ruoli importanti. Claudio Vino, artista a tutto tondo, che fa la spola tra Matera e Bari e ora con Gardone Riviera (Brescia) , le donne di D’Annunzio le ha spogliate e fotografate tutte nell’ambito di un progetto che andrà avanti almeno per un paio d’anni. I risultati? Per ora ve li facciamo vedere dal buco della serratura, come piacerebbe al regista Tinto Brass. Donne e Vino, trait d’union etimologico per l’antichità tra Dionisio Bacco , ne ha censite un centinaio. ‘’ Sono entrato in contatto- ci racconta Claudio, mostrandoci alcune foto- con Giordano Bruno Guerri, persona squisita e studioso dannunziano , che mi ha messo in contatto con il Vittoriale per la consultazione degli Archivi. E qui, con cortesia e disponibilità, mi hanno fornito indicazioni bibliografiche preziose , come ‘’ Femmine e Muse’’ che sono riuscito ad acquisire on line. Belle donne. Non mi bastavano occhi, volti, sguardi. E allora ho deciso di spogliarle, realizzando foto di nudi che non esistono. Le ho fatte io. Eccole. Sarah Bernhard che nuda non ha mai posato, come Luisa Baccara, la diavolessa Levi Brunner, Eva Sangro, Ida Rubinstein,Pina Menichelli o Eleonora Duse, che in ritratti ‘nature’ non si è mai vista’’. Foto rosa come i calendarietti profumati con immagini di nudo, che i barbieri dell’immediato dopoguerra preparavano per la clientela. Un tufo nel passato dei telefoni bianchi, che il ‘’Vate’’ seppe vivere e descrivere intensamente rifuggendo benpensanti, bacchettoni e poveri di intelletto e di passioni verso l’altra metà del cielo. Dongiovanni, tombeur de femmes con quel senso del possesso che gli apriva le porte del Paradiso allo scoccare della freccia di Cupido. E Vino, ne siamo certi, ne tirerà delle altre che alimenteranno curiosità, riflessioni, rinnovata attenzione verso il principe dell’estasi.