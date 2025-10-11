Il Vate e Ovidio ”Fratello moderno” che ritrova quello antico

Non è la prima volta che parliamo di Gabriele D’Annunzio, poeta,scrittore, protagonista anche politico del Novecento che ha lasciato una eredità ” a tutto tondo” come ci ricorda puntualmente l’artista Claudio Vino di casa al ”Vittoriale” per i rapporti con Giordano Bruno Guerri, e la presentazione a Matera- nella serata di sabato 11 ottobre, presso la libreria Di Giulio- del libro di

Ennio Gagliastro ” La bellezza eroica D’Annunzio e Ovidio” (edizioni Progedit) è l’occasione per appassionati e neofiti di scoprire un’altra parte della figura del Vate. A parlarne con l’autore il professor Lelio Camassa, docente di Letteratura italiana all’Università della Basilicata, e Fjodor Montemurro presidente dell’Associazione Dante Alighieri di Matera. Un accenno degli spunti offerti nel libro in una sinossi dell’autore pubblicata sul sito della casa editrice.

LA SINOSSSI

«Fratello moderno» di Ovidio: così Paratore definisce Gabriele d’Annunzio. Scoperto negli anni del collegio Cicognini, il poeta latino diventa presto l’autore classico prediletto dall’adolescente Gabriele che, approdato a Roma, celebra la giovane capitale con la passione di un amante.

Nel Piacere, affresco della sua dolce vita, la Roma-Amor è una città ovidiana dentro quella dannunziana, centro di nuove rinascite classiche e moderne. In Alcyone Ovidio offre a d’Annunzio il modello ideale per un io metamorfico e favoloso nel tempo incantato della vacanza estiva. Quando, nel rombo della guerra, il poe­ta divenuto aviatore si copre di gloria con esaltanti imprese aeree (Pola, Cattaro e Vienna), il suo destino si rispecchia in quello dell’Icaro ovidiano, eroe rapito dal cielo.

Il poeta moderno ritrova quello antico anche nella solitudine dell’esilio che accomuna entrambi. Dal Vittoriale i ricordi guidano l’esule al ritorno ideale all’Abruzzo natìo e a Roma, terre perdute dell’infanzia e della giovinezza. Erede ultimo della «bellezza eroica» del passato augusto, il d’Annunzio ovidiano, qui esplorato con originalità e rigore, rivela il carattere antico della sua dirompente modernità.

Ennio Gagliastro

