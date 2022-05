Vincere? E se si è alla guida di una Alfa 1750, che alla ”Mille Miglia” fece mangiare polvere agli avversari, si entra nell’epoca delle sfide al volante, che accomunarono – nella stessa passione- il poeta, scrittore e innovativo Gabriele D’Annunzio e il mantovano volante Tazio Nuvolari, protagonista di epiche gare. A ricordarlo al BelPaese, che continua a perdere identità nazionale e autonomia d’impresa, un bel servizio trasmesso domenica 8 maggio nella rubrica TG2 Motori condotto dalla brava Maria Leitner, tra foto e video d’epoca, prova di una Alfa Romeo su strada e una bella chiacchierata al ” Vittoriale” di Gardone Riviera (Brescia) con Giordano Bruno Guerri, amministratore, anima della Fondazione del Vittoriale, saggista tra i più importanti studiosi del Vate.



E quest’ultimo ha tirato fuori non solo la passione del Vate per le auto, poi per le Alfa con l’incontro al Vittoriale nel 1932 con Tazio Nuvolari, al quale regalò una tartaruga d’oro con la dedica …”all’uomo più veloce, l’animale più lento”, ma anche il fervore di voglia di imporsi del BelPaese. Contano i fatti, piaccia o no, e la storia è lì a testimoniarlo con soluzioni innovative motoristiche che ci portarono a conseguire primati mondiali. L’incontro tra due forti personalità degli anni Trenta ingrana la quarta (per quei tempi) di menti e motori che giravano a mille.Tazio Nuvolari e Gabriele D’Annunzio, che non aveva mai posseduto una Alfa Romeo. Ne ebbe tante fino al ”Soffio di Satana”,la Alfa Romeo 2300, custodita al ” Vittoriale”, con altre (Fiat T4, Isotta Fraschini) nel museo ”L’Automobile è Femmina”.

“Una Alfa – ha ricordato Giordano Bruno Guerri- che nel 1947 fu venduta a causa di debiti,ristrettezze economiche, e poi ricomparsa a un’asta 70 anni fa a Firenze, nel 2017. Chiesi alla Magistratura di intervenire ed è tornata alla Casa del Vate…Cosa univa due uomini come Nuvolari e D’Annunzio? ” La risposta più ovvia è la sfida, l’amore per i motori e la velocità. Nuvolari un grande pilota . L’altro era un pilota, forse il più grande di tutti i tempi. L’altro , D’Annunzio, a modo suo era un pilota. Era noto per le multe che prendeva per velocità indebita. Li univa, inoltre, la passione per la sfida ,per la gara, per la vittoria sempre. E D’Annunzio voleva vincere sempre nella vita, nell’amore, nella letteratura, nelle gare. E quando entra in Fiume, per esempio, nel 1919 alla guida di una Fiat T4, lui prova una felicità ossidionale”.



Un periodo quello del primo Novecento che segnala l’Italia del Ventennio con una forte spinta alla ricerca, alla innovazione tecnologica in vari settori per cielo, per terra e per mare e con record di risonanza mondiale. ” Il mas (motoscafo armato motosilurante) della ‘beffa di Buccari’- ricorda ancora l’amministratore del Vittoriale- con motore ibrido (gasolio ed elettrico), la telebomba Crocco che è un ordigno di guerra, ahimè, ma che precede di oltre 20 anni la V2 tedesca, le bombe volanti, ma per fortuna non diventò mai operativa. In quegli anni avevamo una tecnologia avanzata, sopratutto per la motoristica .Pensiamo ad Alfa Romeo, la Fiat stessa. Pensiamo alle grandi imprese di Italo Balbo dell’aeronautica italiana, che negli anni Trenta aveva quasi tutti i record, di velocità di altezza,potenza perchè aveva una motoristica e ingegneri straordinari. Poi avevamo altre imprese come quella del Rex, la magnifica nave che poteva come una ‘principessa’ traversare l’Oceano, cioè batteva i record di viaggio dall’Europa agli Stati Uniti e molte altre imprese”