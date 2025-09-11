Il vate con l’orecchino

Tutti in silenzio ad ascoltare senza fiatare il vate Nichi, martedì scorso in piazza San Giovanni a Matera.

One-man-show di un portatore di speranza, che glissa sulla realpolitik seguita quand’era “governatore“.

E “no, il DIBATTITO no” non si scongiura più, tanto è per tutti una scontata assenza. Ma per l’ex ragazzo, tuttora con l’orecchino, gli ultimi cimenti sono del genere diario, cronicario sentimentale, di ardua decifrazione nel breve spazio di una lettura all’aperto. Ci aiutiamo quindi col libro PATRIE. Pur tra i riferimenti alla sua biografia politica, straripante è tuttavia nella FORMA un magmatico stream of consciousness. Come interpunzione quasi solo i punti. Il pensiero si articola in sensazioni non artefatte, ma che si disperdono subito in mille rivoli. Vendola rinuncia in prevalenza a librarsi al di sopra dei momenti

del quotidiano, e non attinge formalmente all’universalita’.

Uno si chiede: ma perché devo anelare all’universalita’? (Che è cosa diversa dal cosmopolitismo qui presente). Perché il genere poesia è molto più intersoggettivo di quanto si creda. Si nota in queste pagine piuttosto la necessità di decompressione rispetto al mestiere principe.

Vendola non ha raggiunto la SINTESI fra le sue passioni. Rimane a mezz’aria, od in mezzo al guado se si preferisce una metafora storica. Vi è un eccesso di passioni?

Non era rispettoso il giudizio che diede di lui l’analista Fagioli: al quale replico che se uno vuole essere comunista, cattolico e gay, oltre che poeta, in principio le vie della storia sono infinite.

Del resto, Fagioli dava disinvolto del pazzo anche a Freud.

Eppure una mezza conferma Fagioli la ebbe ex post, in quanto per avere la vita (politica) più lineare, Vendola poi espunse, a suo dire dolorosamente, il primo termine della serie da una equazione che rischiava di impazzire. Si veda “la sconfitta”, dedicata a Ingrao. Menzione a parte merita il titolo.

I titoli hanno sempre qualcosa di doppio, ammiccante ed incongruo, tanto che di solito li sceglie l’editore.

Qui è stato invece l’autore a sceglierlo. “Patrie” si orienta su nuovi riferimenti globalizzanti, Sarajevo, Hebron, l’Oriente, da cui Vendola trae nuova linfa.

Per di più, ci ha precisato che si tratta di un termine ironico, ma qui non lo seguiamo più.

“Vaste programme“: abbracciare tante Patrie, impresa non da poco, e poi pretendere di far discendere una patina di leggerezza.

No, co-murgico Vendola, nessuno di noi è leggero come vorrebbe.

Scarpinando nel globo, ci trasciniamo tutta la gravità di una terra, la nostra, dove spesso i pozzi seccano e le spighe maturano vuote.

“..un Dio senza aspersorio/quando la terra si fa secca avara e stretta..” (Venerdì santo).

Terra che da noi coincide con famiglia, sangue, possesso.

Ma anche qui provvidenzialmente l’acqua sorgiva può ancora sprizzare dalla roccia carsica.

Ma è l’abito politico che decisamente non rima con ironia.

Troppo forte è stata la sua tentazione di rientrare in pista.

Non ci ingannino la maglietta e le scarpe da ginnastica. Non è il levantino D’Alema. E dice di coltivare la parresia (franchezza socratica, se necessario a proprio danno e contra legem). Ma non ammetterà mai, in poesia tanto meno che in politica, i compromessi, i macchiavellismi, le tregue che si alternano alle ostilità, come con i queruli coprotagonisti pugliesi del campo largo, il mordersi la lingua che ti segna l’anima – tutto il correlato della politica politicante. E questa reticenza non fa bene alla poesia. Anche al plurale le sei lettere di PATRIE sono un terreno minato. Ha mai pensato alle conseguenze di uno riscivolamento al singolare?

Ma leggiamo degli estratti.

“La mia patria una nave/corsara/è un gioco, uno sbalzo/un tormento ondulare..”

Segue un ricorrente accenno ai salvataggi in mare “nostri marini/sempre a caccia di poveri/cristi“. Nostro dovere fraterno: avere uno dell’altro cognizione, farsi prossimi, laddove il prossimo paradossalmente è quello a noi più distante, proclama Nichi tra i presenti.

Il verso più solare dice: “la mia patria è il salto/dei delfini/che danzano a prua/della nave Mare Jonio..“. (Patrie).

A ciò può fare da oscuro contrasto di stile, p.es. in “Venerdì santo“: “(il) malumore che mi monta/come un toro infoiato/prima dell’ultima mia morte/in questo orgasmo quaresimale..” Poi precipita in un astrattismo intimistico: “Non so spiegarti come sia/correre immobili/appesi alla trave delle sottrazioni/spesi come spiccioli di un giorno verticale/ospiti del nostro noi fuggito..”. (“Non so spiegarti” – figurarsi noi!). Ma viriamo, infine, per amore dell’estroversione su qualche verso meno privato, dove non si fatica ad estrarre riferimenti storici chiari: alla sua condizione proibita, al possibile riscatto rispetto al senso di colpa che macerava Pasolini, e non ultimo alla altrettanto dolorosa rottura politica vista come dovere civico, probabilmente alla morte di Ingrao (deplorabilmente mancano le date). “Io non ho nostalgia/del bel tempo andato/del grigioperla lercio dell’orinatoio/dei balli clandestini nel garage../del passeggio compulsivo/alla stazione” (Pasoliniana). “..ciò che non capisce/l’assassino:/il suo bisogno di amarti/senza sentirsi immondo” (Pasoliniana). “a Pietro Ingrao..la luna s’è crepata in fondo al pozzo/brillante di nulla nel liquido calvario/ma i secoli ci chiamano al dovere/a quel dovere pazzo/di non smarrire il senso delle cose” (La sconfitta). Buona lettura a tutti e tutte!