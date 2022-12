Il trio Dmitrij a Matera per ricordare Lucio Marconi

Se Matera ha avuto un Conservatorio, come l’Egidio Romualdo Duni, che si conferma come luogo di alta cultura e formazione musicale – con allievi e maestri che hanno successo ovunque- lo si deve anche alla lungimiranza e alla costanza di figure illuminate come il professor Gustavo ”Lucio” Marconi ,che hanno tracciato un profondo solco dove far risuonare le note dell’armonia. E non solo per il Conservatorio ma anche per eventi come il ”Luglio Materano”, che hanno visto esordire e aprire nuovi orizzonti, a generi musicali e rappresentativi diversi. Evento che ebbe, ricordiamo, l’alto Patrocinio del Presidente della Repubblica. Domenica 11 dicembre, nella chiesa di San Giovanni Battista, il concerto del Trio Dmitrij per ricordarne la scomparsa dopo 10 anni e i 100 anni dalla nascita, nell’ambito del Prospettive Music festival, organizzato dal Lams. E prima un ricordo di quanti apprezzarono le qualità del professor Lucio Marconi, come Raffaello De Ruggieri e Lorenzo Rota.



COMUNICATO STAMPA

Ricordando Lucio Marconi

Concerto del Trio Dmitrij

Domenica 11 dicembre 2022, ore 20:00

Chiesa di San Giovanni Battista, Matera

Nuovo appuntamento con “Prospettive Music Festival”, la stagione di concerti del Lams di Matera, che ha visto esibirsi in questi mesi grandi artisti italiani e stranieri e giovani musicisti talentuosi vincitori di concorsi internazionali.

Dopo il successo dei concerti del 4 (il Duo Haragei nel Museo Ridola) e dell’8 dicembre (Frank Tritto Swingtet a Miglionico), domenica 11 dicembre, con inizio alle ore 20:00, nella Chiesa di San Giovanni Battista a Matera, il Trio Dmitrij sarà il protagonista del concerto intitolato “Ricordando Lucio Marconi”. Un omaggio sentito e doveroso all’indimenticato prof. Marconi, protagonista in tanti aspetti della vita culturale di Matera, a 100 anni dalla nascita e a 10 dalla scomparsa.

La serata si aprirà con un ricordo a cura dell’avv. Raffaello De Ruggieri e dell’arch. Lorenzo Rota, cui farà seguito il concerto, tenuto dal Trio Dmitrij (il cui violoncellista, Alessandro De Felice, è il nipote del prof. Marconi).



In programma due capolavori assoluti per trio, con il “Premier Trio en Sol” di Claude Debussy, e il Trio op.67 n. 2 di Dmitrij Shostakovic.

Il Trio è composto da Henry Domenico Durante – Violino, Alessandro De Felice – Violoncello, Michele Sampaolesi – Pianoforte. Riconosciuto “per le notevoli doti artistiche, la completa formazione interpretativa e stilistica e per il raro affiatamento collettivo” (P. N. Masi), il Trio è presente dal 2007 nel panorama musicale cameristico in Italia e all’estero, con una longevità che appartiene al mondo musicale solo a poche formazioni.

Diplomato col massimo dei voti e la Lode presso il Corso di Perfezionamento di Alta Formazione in Musica da Camera dell’Accademia di S. Cecilia di Roma sotto la guida di Carlo Fabiano, il Trio si è dedicato nel 2011 alla Musica da Camera originale di Franz Liszt. Dopo un intenso lavoro di scoperta, studio e diffusione presentato in prima assoluta mondiale in diretta su Rai Radio 3 per la trasmissione “Piazza Verdi”, nel 2016 viene pubblicato il CD “Franz Liszt Chamber Music for Violin, Cello, Piano” per l’etichetta MAP Classics con l’esecuzione integrale dei capolavori del maestro ungherese per trio, violino e pianoforte, violoncello e pianoforte, riscuotendo unanimi apprezzamenti dalla critica:

“una scrupolosa interpretazione del giovane e talentuoso Trio Dmitrij” (Amadeus, 4 stelle della critica) “i componenti del Trio Dmitrijsi impegnano con animo nella non facile decifrazione di tutti questi pezzi” (ClassicVOICE) “convincente la lettura da parte del Trio Dmitrij, in grado di donare dignità e piena autonomia a queste trascrizioni” (Audiophile Sound).

Ospite di importanti Istituzioni quali la Società dei Concerti di Milano con l’esecuzione integrale dei Trii di Franz Schubert e Dmitrij Shostakovic, il Trio sì é esibito presso il Salon de Actos del

Conservatorio “F. Guerrero” di Siviglia (Spagna), il Chamber Music Summer Festival di Rovinij (Croatia), Mantova Chamber Music Festival nella splendida cornice del Teatro Bibiena, Regia Accademia Filarmonica di Bologna, Auditorium Museo Revoltella di Trieste, Ente Concerti di Pesaro, Auditorium Parco della Musica di Roma (Spazio Risonanze), A.S.A.M. di Siracusa, Accademia Filarmonica di Messina, Auditorium “L. Repaci” in Palmi, Teatro Politeama di Palermo etc. e i suoi membri – H. D. Durante, violino; F. A. De Felice, violoncello; M. Sampaolesi, pianoforte – hanno tenuto concerti in Italia, Francia, Spagna, Germania, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Turchia, Canada, U.S.A., Cina e Giappone.

Nel 2011 il Trio ha ottenuto il terzo premio, con primo non assegnato, al Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “F. Cilea” di Palmi.

Nel 2016 il Trio pubblica una trascrizione della Jazz Suite n.1 di Dmitrij Shostakovic per la casa editrice ISUKU Verlag di Monaco di Baviera. L’opera viene accolta con entusiasmo in ogni esibizione pubblica e proposta dal Trio in occasione del recital di debutto al Parco della Musica di Roma, trasmesso da Euroclassical in diretta streaming.

Perfezionatosi dal 2010 al 2012 con il Trio di Trieste presso la Scuola Superiore Internazionale di Musica da Camera di Duino, il Trio include tra i recenti progetti la registrazione di un Compact Disc, edito da Map Classics, contenente l’integrale delle opere di Dmitrij Shostakovic, compositore dal quale l’ensemble trae il proprio nome.

Nel 2019 il Trio Dmitrij debutta con l’Orchestra Sinfonica Siciliana nella 60a Stagione del Teatro Politeama eseguendo il Triplo concerto di Beethoven.

ingresso libero – prenotazione consigliata

whatsapp: 0835336312

email: info@lamsmatera.it

Stagione di concerti 2022 Progetto del Lams Matera e Associazione Culturale “R. D’Ambrosio”, con il patrocinio e sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo dal vivo (F.U.S.), Regione Basilicata (L.R. 37/2014), Comuni di Matera, Montescaglioso, Pomarico, in collaborazione con Museo Nazionale di Matera.