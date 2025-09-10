Il Suono della Terra con una mostra colorata allo Studio Arti Visive

E di cosa si tratta, con il supporto del comunicato diffuso dallo Studio Arti Visive, con alcune considerazioni in prefazione e con un post che aggiunge curiosità a un evento in programma venerdì 12 settembre, a Matera. “L’idea di collaborazione di questo progetto è nata da una commissione speciale di Giulia Carmentano, cantante, in arte Aramà, di origine materana che vive tra Bologna e il Brasile, realizzato da Ylenia Dragonetti. Aramà desiderava arredare il salone della sua casa con un pezzo che fosse un autentico omaggio alla tradizione della sua città d’origine e che al contempo potesse fungere da elemento decorativo di grande impatto visivo.

Così nasce il cucù da muro, una rivisitazione del tradizionale cucù, un vero gioco di forme e colori dove il cucù è protagonista, simbolo di protezione, rinascita e prosperità.

È dal loro incontro, in una giornata soleggiata di dicembre che nasce l’idea di farne una mostra. Le origini lucane di Aramà e l’amore per la Terra di adozione di Ilenia si fondano e si sposano dando vita a questa mostra intitolata “il suono della terra” che sarà presentata con una performance concerto della cantante dando vita ad un impattante sodalizio artistico di arte e musica.



COMUNICATO STAMPA/INVITO

IL SUONO DELLA TERRA

Venerdì 12 settembre 2025 ore 19.00

Venerdì 12 settembre 2025 alle ore 19,00 nella galleria Studio Arti Visive di Matera è in programma l’inaugurazione della mostra “Il Suono della Terra” di Ilenia Dragonetti, un progetto artistico che si prefigge diversi obiettivi: valorizzare quelle espressioni di artigianato artistico che affondano le radici nella tradizione locale; creare un dialogo artistico tra passato e presente, tra arte e design; stimolare riflessioni sul rapporto con la tradizione e con l’ambiente nel quale viviamo suggerendo nuovi modi di percepire e valorizzare gli elementi naturali e culturali in cui siamo immersi; offrire una nuova prospettiva sul modo con cui l’arte può essere integrata nella vita quotidiana.

Lo spazio espositivo di via delle Beccherie è stato allestito per mostrare alcuni “cuccù” realizzati per l’occasione da Ilenia Dragonetti e reinterpretati come altrettanti oggetti artistici da “parete”, elementi decorativi dal grande impatto visivo che si caratterizzano come vere e proprie opere d’arte che puntano ad arricchire la tradizione con un tocco di innovazione per continuare a celebrare, in modi sempre nuovi e differenti, il ricco patrimonio culturale di Matera.

Completano la mostra, oltre ad alcuni cuccù più “vicini” alla tradizione, anche una collezione di esemplari arricchiti da dettagli artistici unici e caratterizzati da un design esclusivo che riflette la passione per la cultura locale e la maestria artigianale di Ilenia Dragonetti.

Il progetto artistico da cui scaturisce la mostra “Il Suono della Terra” rappresenta anche l’occasione per esplorare la bellezza e la profondità del suono del “cuccù”.

Ed è proprio alla fusione tra musica, suono, danza ed arti visive, tra la visione di Ilenia Dragonetti e la passione di Aramà (artista di origini materane che vive tra Bologna ed il Brasile) per le tradizioni artistiche e culturali locale che si ispira la performance/concerto con ingresso gratuito che si terrà nella serata inaugurale del 12 settembre con un doppio appuntamento alle ore 19 e alle ore 21.

La mostra di Ilenia Dragonetti accoglierà anche due laboratori organizzati da Consorzio Materahub nell’ambito del progetto Europa Creativa Craftwork4.0All per la realizzazione di cuccù in terracotta. Il primo si terrà il 15 settembre e sarà riservato ai membri dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS/APS, Sezione Territoriale di Matera. Il secondo, previsto il giorno 29 settembre, sarà aperto a tutti (iscrizioni e informazioni al link https://forms.gle/4s585uJWGLCAr5tt5).

Si ringraziano, infine, i Volontari Open Culture 2019 che si occuperanno dell’accompagnamento delle persone cieche e ipovedenti oltre che dell’accoglienza ai visitatori durante tutto lo svolgimento della mostra.

L’evento è patrocinato dal Consiglio Regionale della Basilicata e dalla città di Matera.

La mostra sarà aperta tutti i giorni dal 12 al 26 settembre 2025 dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

Matera, lunedì 8 settembre 2025

Il Presidente

Studio Arti Visive APS