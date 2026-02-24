Il ”simbolismo” di ”interZone” di Guida alla Libreria dell’Arco

Per i cultori della poesia d’ogni tempo il riferimento al francese Charles Baudelarie è un tuffo nel passato sulla raccolta ”Les fleures du mal” (i fiori del male) e sul precursore della corrente simbolismo, che alimentò altre correnti letterarie ed espressive. La presentazione del libro ”interZone” di Angelo Guida venerdì 27 febbraio alla Libreria dell’Arco, da quanto riportato nella nota di presentazione, offre ulteriori spunti (contemporanei, naturalmente) per riannodare il filo del rapporto tra le anime dell’uomo e della natura, di cui fa parte. A parlarne con l’autore un naturalista, viaggiatore e ”ricercatore” del territorio, Gianni Palumbo.



IL COMUNICATO

Venerdì 27 febbraio, alle ore 18.30, in libreria, si terrà la presentazione del libro “interZONE” di Angelo Guida, edito da Oakmond Publishing.

Con l’autore dialogherà Gianni Palumbo, scrittore e saggista.

“interZONE” è una raccolta di poesie che sembra instaurare una continuità tra la Parigi di Baudelaire (“più veloce di un cuore che cambia la forma di una città”, diceva in Le cygne) e le unreal cities di T. S. Eliott (The Waste Land), riflettendo ansie e inquietudini dei tempi che stiamo vivendo, con tutti i problemi connessi: alienazione, ambientalismo, commistione tra carne e acciaio. Un’opera densa di suggestioni sul rapporto ambiguo e tormentato tra uomo e città, tra vita interiore e mondo esteriore, la cui connessione avviene essenzialmente attraverso l’atto creativo della parola.

interZONE



Angelo Guida vive e lavora a Bernalda. Nel 2019 si è classificato primo al 3° Premio Letterario Internazionale Maria Cumani Quasimodo – sezione Raccolta di poesia inedita minimo 30 componimenti con l’opera interZONE. Ha tradotto e curato America! America! (Ventura Edizioni, 2022), prima antologia italiana delle poesie di Delmore Schwartz. Collabora con le riviste online Girodivite e Pangea per le quali recensisce libri di poesia, narrativa e saggistica.

Via delle Beccherie, 55 – 75100 Matera

Tel. 0835.311111 – www.libreriadellarco.it