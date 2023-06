Il signor Smith…e un copione con l’anima di Matera

Per alcuni 560 pagine sono un mattone grigio, come l’unica foto di copertina rischiarata dalla luce della speranza e da un disegno di giustizia che rimette le cose a posto, dove aver sfogliato il libro della memoria e di storie impossibili recuperate in fondo al baratro dell’anima e di vite sofferte. Per altri, come me, che hanno avuto la costanza di leggere fino in fondo “Il signor Smith’’ (Albatros editrice) ,l’ultimo romanzo con il taglio della sceneggiatura…del materano Francesco Sciannarella, è un interessante lavoro di ricerca ‘’identitario’’ della Città dei Sassi che – piaccia o no- e per le tante storie dei personaggi che si alternano nella narrazione, merita di riannodare il filo con i tanti ‘’si dice, ma è così’’ di una città che resta provinciale, pur essendo stata e con merito Capitale europea della cultura 2019. Spazio allora a temi e situazioni come emigrazione, disagio sociale, fortune e sfortune imprenditoriali del mobile imbottito, tradimenti o corna a luci rosse, se preferite,delusioni, illusioni, violenza, pietà, solidarietà, destini, nati -forse- in una notte di plenilunio, compari, comarizi . E a un giallo che viene risolto alla fine come quello delle coordinate bancarie ,che porteranno a recuperare un piccolo gruzzolo (quasi una vincita alla lotteria) per una delle protagoniste del romanzo rimaste senza lavoro. Storie , alternate da Francesco con sapienza narrativa, che tengono aperto parallelamente un libro ‘lungimirante’’ come ‘’1984’’ di George Orwell.



Quasi un regista occulto , come il protagonista di quel romanzo di fantascienza distopica, Winston Smith, che è un po’ il suggeritore- premonitore di Mario Rossi, il protagonista de ‘’Il signor Smith’’. Una voce inquietante, finche si vuole, ( in ‘’1984’’’ Smith è un impiegato del Ministero della Verità, che si occupa della riscrittura della storia per meglio adattarla alle ‘verità’’ divulgate dal Grande Fratello) visto il clima da ‘’pensiero unico’’ di oggi che non tollera quanti pensano con la propria testa. Ma che lascia a Mario il compito di essere artefice del proprio destino fino a decidere di non combattere il tumore che gli lascia poco tempo da vivere. Scelte coraggiose, che fanno scomparire nel gabinetto le pillole di Lithium( sì proprio il noto brano dei Nirvana) , per combattere la sua condizione bipolare, dopo un passato di alcol, droga e di vita sotto i ponti e di pestaggi dietro l’angolo. Ma Marco ‘’ mister Smith’’ , come l’aveva chiamato sua nipote Sofia che recupera nella fotografia una ragione di vita, riesce proprio negli ultimi attimi di vita a recuperare serenità con il ricongiungimento al figlio Andrea che aveva difeso da piccolo dalle violenze dei bulli. Un figlio andato a vivere con la prima moglie Giulia, fuggita dopo un episodio di violenza con un genitore devastato da alcol e droghe.. Un figlio ritrovato e un’altra ,Sara, avuta da Katia (Caterina) che sarà la sua salvezza dopo un capitolo buio, intriso di ipocrisie, tradimenti,e tentativi malriusciti con l’amante Tonio che l’aveva circuita pur arrivare al suo conto bancario per pagare i debiti con gli strozzini. Ed è una parte dei Trenta capitoli del signor Smith, che cita tanti luoghi di Matera dal rione Piccianello a via Lucana, o di coloriti anatemi della tradizione contadina rivolta agli sfruttatori (Eustachio pagina 190) ai quali si augura di spendere quel guadagno in medicine, passando per le storie di Franco fratello degenere di Caterina, finito in carcere, e sempre pronto a mettersi nei guai, di Valentina amica di Caterina e di Mario che svolge un ottimo ruolo di mediazione tra i due, e le signora Bruna e Magda dalle storie diversi, il popolo dei barboni (gli invisibili pronti a derubarsi tra loro), il guardiano del parco sempre servile con ipocriti e bempensanti e poi Roberto e Giulia i genitori di Andrea, la fidanzata Silvia. Già Andrea, protagonista delle ultime fasi ‘commoventi’’ della dipartita di Mario, destinatario di un lascito di disegni che finiranno in una mostra di beneficenza per finanziare le opere benefiche di don Angelo Tataranni e di un copione ‘’il signor Smith’’ che porterà in scena e con successo a un anno dalla scomparsa del genitore ritrovato. Andrea regista e con una sceneggiatura, poliedrica e intensa, che ci piacerebbe vedere in un lavoro a teatro o al cinema con la firma di Francesco…. E una anticipazione l’avremo sabato 10 giugno alle 18.00 con la presentazione alla libreria Di Giulio. Il signor Smith vi aspetta…