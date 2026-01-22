Il primato della coscienza. E quel difetto dell’uomo che “può pensare”.

Riceviamo e pubblichiamo volentieri un intervento del professore Francione Francesco Paolo che gettando uno sguardo preoccupato sullo scenario bellicista e di deriva autoritaria verso cui sta velocemente scivolando anche quella parte di mondo che si vantava esserne immune, anzi tutore unico della democrazia e della tolleranza, avverte la necessità di far appello a “Quel difetto” dell’uomo richiamato da Bertolt Brecht nella sua famosa poesia “Generale, il tuo carro armato“, ovvero al suo poter “pensare“, a differenza delle macchine e degli animali. Il pensiero, il vero nocciolo autentico dell’umanità che Bertolt Brecht oppone agli eventi esterni. Versi che, come ricorda Francione, sono un monito che ancora oggi, in un’epoca minacciata da guerre e intelligenza artificiale, mantengono una loro efficace attualità. Quel difetto umano che, per l’appunto, “necessita d’essere coltivata con tenacia e con passione. Oggi più che mai.”

Il primato della coscienza.

In premessa vorrei ricordare alcuni fatti che sono sotto gli occhi di tutti: il 7 di questo primo mese del 2026, nella città di Minneapolis, (Minnesota, USA) una donna di 37 anni, Renee Good viene uccisa da un agente dell’ICE( Immigration and customsenforcement). Un medico che s’era lanciato per soccorrerla, è stato bloccato dagli agenti; a questi le autorità si sono affrettate a riconoscere totale immunità: nessuno sarà processato e nelle manifestazioni che si susseguono in molte città americane, perciò, si grida “ ICE out for Good” , ICE fuori per sempre. Cinque anni fa, il 25 maggio 2020, nella stessa città, un poliziotto, Derek Chauvin, ha tenuto premuto per nove minuti il ginocchio sul collo di George Floyd, un robusto uomo di colore, uccidendolo. Era accusato d’aver utilizzato una banconota contraffatta. L’assassino è stato licenziato, processato e condannato a 22 anni di prigione. Fine gennaio 2024: a Gaza una bambina di sei anni, Hind Rajab, venne uccisa dall’esercito israeliano che aveva crivellato con trecento colpi di proiettile la macchina in cui la bimba aspettava rannicchiata i soccorsi della Mezzaluna Rossa che lei stessa era riuscita a contattare. I bambini palestinesi uccisi dal 2008 al 2023 sono più di 1400. Ma da 7 ottobre 2023 al marzo 2025 sono stati 17.000, tra cui mille neonati. Nei quattro anni di guerra tra Russia e Ucraina, spesso sono stati denunciati, dall’una e dall’altra parte, episodi definiti crimini di guerra per la spietatezza con cui è stata uccisa la popolazione civile inerme. Nelle piazze di Teheran, alcuni giorni fa , la polizia ha ammazzato migliaia di persone che manifestavano pacificamente. E possiamo immaginare i molti crimini che si commettono contro donne e bambini nelle altre guerra che si combattono e che non stanno sotto i riflettori dei mass media.

Vorrei invitare a riflettere su questi fatti alla luce del diritto all’ obiezione di coscienza, difeso da don Lorenzo Milani nella Lettera ai Giudici scritta sessant’ anni fa. Ne era stata occasione, come si ricorderà, la lettera di alcuni cappellani militari che avevano considerato l’obiezione di coscienza un “insulto alla patria e ai suoi caduti, estranea al comandamento cristiano dell’amore, espressione di viltà”. Il prete toscano, invece, stimava quei trenta giovani obiettori rinchiusi nelle carceri di Gaeta, in quell’anno, come profeti, testimoni di altissimi valori morali. Della sua lettera citerò alcuni punti, pur consapevole della complessità della questione e della necessità di ulteriore approfondimento.

*Nel processo di Norimberga del 1947 furono condannati e giustiziati una decina di uomini per crimini di guerra. “L’umanità intera consente che essi non dovevano obbedire perché c’è una legge che gli uomini non hanno forse ancora ben scritta nei loro codici (…), la legge di Dio o Legge della Coscienza “. Due leggi che in gran parte vanno sempre più coincidendo, cioè, tendono ad essere la stessa ed unica legge. Se così non fosse , se cioè non fossero condannati coloro che commettono crimini appellandosi agli ordini ricevuti, di sei milioni di ebrei uccisi dai nazifascisti dovrebbe rispondere solo Hitler. Ma questi “era irresponsabile perché pazzo”. Dunque quel crimine non avrebbe autore e resterebbe impunito .

* Ognuno è responsabile di tutto. E’ il principio della “responsabilità in solido” che viene ben sintetizzato da un proverbio popolare: “Tant’è ladro chi ruba, che chi para il sacco” . Il significato lo spiega Gandhi: “Io non traccio alcuna distinzione tra coloro che portano le armi di distruzione e coloro che prestano servizio di Croce Rossa. Entrambi partecipano alla guerra e ne promuovono la causa. Entrambi sono colpevoli del crimine della guerra”. Conseguentemente, secondo la concezione filosofica dell’apostolo della non violenza, si dovrebbe affermare che si sono macchiati di genocidio tutti coloro che hanno continuato a fornire armi al governo e all’esercito israeliano, pur rimanendo centinaia o migliaia di chilometri lontani dalla Palestina.

*Non esiste più né una guerra giusta né una guerra difensiva: è necessario costruire un nuovo linguaggio, elaborare nuovi concetti per comprendere che la guerra di oggi uccide più civili che militari e che, in definitiva, mette a rischio la sopravvivenza della specie umana. Tutti dovrebbero ripudiare la violenza e la guerra e, nel mondo, dovrebbe essere indetto – come un’anziana signora, Barbara Alberti, ha proposto – uno sciopero generale per richiedere ai governanti la risoluzione dei problemi con la diplomazia e non con le armi. In una guerra moderna di questo genere “il cristiano deve obiettare anche a costo della vita (…) e non potrà partecipare nemmeno come cuciniere”.

* “Frontiere” e “Patria” : sono concetti superati perché, nella storia, “i paletti di confine sono sempre in viaggio”. La Patria, poi, “è una creatura, cioè qualcosa di meno di Dio, cioè un idolo se la si adora. Io penso che non si può dare la vita per qualcosa di meno di Dio. Ma se anche si dovesse concedere che si può dare la vita per l’idolo buono (la Patria), certo non si può concedere che si possa dar la vita per l’idolo cattivo ( la speculazione degli industriali)”. La Terra è un piccolo Pianeta, può soddisfare i bisogni dei nove miliardi di uomini che l’ abitano, se soltanto non ci fossero “diseredati e oppressi da una parte, privilegiati e oppressori dall’altra”. E’ la nostra casa comune, la nostra Patria, dovrebbe essere messa in salvo dalla solidarietà degli uomini e non distrutta dalla loro stupidità. E che ci sia speculazione degli industriali è dimostrato anche dal fatto che, da qualche tempo, e fino ad oggi, 19/01/2026, in Borsa gli unici titoli in rialzo, in tutta Europa, sono quelli delle industrie che fanno profitti per il cosiddetto riarmo, fatto credere come indispensabile con una massiccia propaganda mistificatoria, di mezze verità e di menzogne cui sono asserviti anche organismi d’informazione dal passato dignitoso.

*”Il soldato ha una coscienza e deve saperla usare quando è l’ora (…) Come potrebbe avere un minimo di parvenza di legittimità una decimazione, una rappresaglia su ostaggi, la deportazione degli ebrei, la tortura, una guerra coloniale?”. E potremmo aggiungere: come potrebbe avere un minimo di parvenza di legittimità l’uccisione della signora Good, del signor Floyd, della piccola Hind Rajab, di Ucraini e di Russi civili, di manifestanti pacifici, di settantamila palestinesi, in maggioranza donne e bambini ? I soldati sono cittadini sovrani e coscienti. “Io non li credo dei minorati incapaci di distinguere se sia lecito o no bruciar vivo un bambino”. Nella conclusione Milani afferma che, comunque vada il processo, continuerà ad insegnare ai giovani quello che ha sempre insegnato, e cioè “che se un ufficiale darà loro ordini da paranoico hanno solo il dovere di legarlo ben stretto e portarlo in una casa di cura” . La sentenza gli dette ragione: “Il Milani va assolto (…) perché il fatto non costituisce reato. Il suo messaggio, quindi, può e deve essere insegnato alle nuove generazioni. Claude Tatherly, il pilota che sganciò la bomba atomica su Hiroshima, era giudicato dai superiori un “bravo ragazzo”; ma dopo molti anni di sofferto pentimento per aver disintegrato 200.000 giapponesi, giudicò se stesso un “povero imbecille irresponsabile”. Aveva imparato a pensare, giusta la raccomandazione di Bertolt Brecht in una famosa poesia che è un inno all’umanità e alla capacità di discernimento del soldato: “Generale, il tuo carro armato è una macchina potente, (…)Generale, il tuo bombardiere è potente. (…) Generale, l’uomo fa di tutto./Può volare e può uccidere./Ma ha un difetto:/può pensare”. Quel difetto è, in realtà, la virtù che distingue l’uomo dalle belve. Necessita d’essere coltivata con tenacia e con passione. Oggi più che mai.” Francione Francesco Paolo