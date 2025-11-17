Il pittore lucano Nicola Iosca espone a Sanremo

Riceviamo e pubblichiamo a seguire una nota inviataci da Vito Angelo Colangelo, originario di Stigliano (MT), pensionato e trasferito a Parma dal 2006 ( Laureato con lode in lettere antiche presso l’Università Federico II di Napoli e che ha accompagnato l’attività d’insegnante con l’impegno socio-culturale) in omaggio al pittore Nicola Iosca, stiglianese anche lui, con esperienze americane e che in questi giorni espone a San Remo.

Il Maestro Nicola Iosca a Sanremo

“ Il Maestro Nicola Iosca, Giano bifronte dell’arte, è approdato in questi giorni a Sanremo non come musicista, ma nelle vesti di pittore. Partecipa, infatti, a una importante mostra collettiva nazionale, allestita nel prestigioso Teatro Ariston, tempio riconosciuto della musica leggera italiana e lo fa con il dipinto “La favola”, una delle opere più suggestive e ammalianti di una ricca e preziosa produzione realizzata in oltre mezzo secolo di intensa e ammirevole attività artistica.

Il “Festival dell’Arte di Sanremo – Biennale Artexpo”, organizzato e promosso dalla “Fondazione Effetto Arte” e giunto alla seconda edizione, dal 13 al 16 novembre ha offerto a una gran folla di visitatori la possibilità di ammirare una stupenda galleria di opere, scelte nei mesi scorsi da una giuria molto autorevole. La manifestazione, alla quale hanno partecipato artisti giunti da ogni parte d’Italia, ha confermato così di aver pienamente colto l’obiettivo di dare vita a un evento capace di “intrecciare linguaggi, generazioni e culture differenti” in un’atmosfera “sospesa tra bellezza, visione, riflessione”.

La presenza a un evento di notevole spessore rappresenta, dunque, un ulteriore, significativo e meritato riconoscimento per l’artista stiglianese, che con tenacia e passione è riuscito a costruire nel corso di oltre mezzo secolo una luminosa carriera artistica, che gli ha consentito di ricevere molti e meritati apprezzamenti da parte dei critici e del pubblico in Italia e all’estero.

Come molti sanno, il Maestro Nicola Iosca mostrò fin da piccola età una forte propensione per la musica e la pittura, che continuò a coltivare anche dopo essersi trasferito, ancora diciassettenne, negli Stati Uniti all’inizio degli anni Sessanta. Qui, anzi, ebbe la possibilità di alimentare la sua innata vocazione per la pittura e di perfezionare la sua arte alla prestigiosa National Academy School of Fine Art di New York, dove ebbe come Maestro di disegno, anatomia e pittura il celebre pittore di origine russa Raymond Breinin.

Successivamente sempre a New York frequentò per tre anni il Westchester Community College di Valhalla, dove studiò storia dell’arte, disegno e scultura. Non sorprende, perciò, che l’artista lucano, tornato in Italia alla fine degli anni Settanta e stabilitosi a Vitulazio, in provincia di Caserta, abbia proseguito a dipingere con successo, come attestano le numerose committenze, i significativi riconoscimenti e la catalogazione di alcune sue opere nell’Archivio Monografico dell’Arte Italiana.

Né è senza significato che Stigliano, il paese dove nacque ottantuno anni fa e che egli si porta nel cuore sempre e dappertutto, custodisca con orgoglio alcune sue opere di notevole cifra artistica come il dipinto Sant’Antonio nel Convento, la Assunzione di Maria nella Chiesa Madre, Salvo D’Acquisto nella Caserma dei Carabinieri. Sono opere di mirabile fattura, che ben sintetizzano i tratti essenziali ma paradigmatici dell’arte pittorica di Iosca, attestano il valore del suo impegnativo ma esaltante percorso artistico e testimoniano come talora la vita possa assumere, pur tra immancabili sacrifici, sofferenze e avversità, gli incredibili contorni di una “favola” bella.”