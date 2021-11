Non poteva restare alle intemperie e alla mercè dei vandali, nell’atrio del Belvedere Guerricchio,o dell’innamorato poco ispirato, e non corrisposto, che se l’è presa con tasti, giunture, coperchi, accordature e via elencando. E così il vecchio pianoforte Kyrov, restaurato in più occasioni con tanta pazienza dal maestro accordatore Rino Malcangi, grazie alla sensibilità di un maestro ‘mecenate’ come Saverio Vizziello, direttore del conservatorio ” E. R. Duni”, ha trovato dimora per il periodo invernale nell’atrio del cinema comunale ” Guerrieri”.



Per ora resta lì, ci ha detto Vizziello, in un luogo protetto e ringrazio i gestori per la disponibilità. Ne riparliamo in Primavera…”. Dopo il letargo favorito dall’inverno dovremmo sentire le sue note. La diagnosi ”mest” Rino l’ha fatta e con i responsabili di tanta maleducazione e inciviltà, oltre alle telecamere sui vandali di passaggio, ci vorrebbe un’inchiesta del temibile sostituto procuratore della Repubblica di Matera Imma Tataranni che ha nella tenacia e nelle intuizioni le qualità migliori per individuare note stonate e pessimi suonatori. E’ un’idea. Buon riposo vecchio Kyrov. Arrivederci in primavera…