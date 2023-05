Il papà del commissario Montalbano ha un ‘’Fondo’’ da far consultare

Come il buon vino invecchia nelle botti giuste,anche la cultura- quella teatrale e cinematografica- tira fuori lavori, anche inediti, che sorprendono i curatori. Ed è andata cosi per gli eredi del grande scrittore siciliano Andrea Camilleri, dopo aver rimosso dagli archivi documenti, foto,lettere, locandine, recensioni, copioni teatrali appuntati a mano, le tante regie scritte e dirette per una vita, soprattutto a casa di Mamma Rai. E’ l’eredità del Fondo Andrea Camilleri ospitato, con tanta sapienza nella ricerca e negli allestimenti a Roma, in un locale di via Filippo Corridoni 21 nel rione Prati. Un progetto pensato stesso scrittore insieme allo studio di architettura SDB, che abbiamo visitato nel corso di un appuntamento interessante, che abbraccia la cultura in tutte le sue espressioni, come Open House Roma, che consente di visitare luoghi diversi e con storie davvero uniche.



E il Fondo Andrea Camilleri, ospitato in un luogo che un tempo era adibito a bar, per quello che ha fatto, realizzato e lasciato lo scrittore , è lo spazio ideale per studiare o lasciarsi incuriosire dal giovane poeta della prima ora, venuto a vivere nella Capitale, che parteciperò ad alcuni concorsi e poi si iscrisse all’Accademia di arte drammatica nel 1949, ma anche per spulciare tra i tantissimi documenti, molti dei quali scritti a mano ( bella calligrafia, davvero), vedere fotografie, lettere, leggere una parte di quella corposa dotazione libraria libri che Camilleri divorava… E poi appuntava tutto nei diari o agende se preferite. Merito delle figlie di Camilleri a cominciare da Andreina, Elisabetta e Mariolina, che hanno aperto con l’apporto dello studio Sdb il “Fondo” in via Corridoni nell’estate del 2022, recuperando quello che era in casa o a Porto Empedocle. La ricerca continua e scava scava vengono fuori inediti, curiosità, progetti. Naturalmente c’è tutta la produzione audiovisiva che per gran parte è una miniera da esplorare. Un po’ di pazienza, come ne ha avuta Andrea Camilleri nel produrre tanti lavori di qualità.