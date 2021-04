Abbiamo avuto modo di conoscere l’architetto Vincenzo Baldoni e di seguire quell’intervento di restauro, ma soprattutto di ricerca, compiuto con passione a Matera sul Palazzo del Seminario, il ”Lanfranchi”, che ospitò il ”Liceo Ginnasio” dove insegnò Giovanni Pascoli e dove il Comune tenne per un po’ i servizi anagrafici, prima di trasferirsi nella nuova sede di via Aldo Moro. E lo studio di quell’opera ,fatta di analisi, schizzi, fotografie, considerazioni, riportate 30 anni su una pubblicazione della Iem, ha trovato nuova veste digitale nella collana degli e book di Energheia che potrete scaricare e analizzare per una visita in un Edificio della cultura, entrato a far parte del Museo nazionale di Matera. Le potenzialità di Palazzo del Seminario sono nella forte valenza culturale e imprenditoriale ( la committenza religiosa) che caratterizzò nel Seicento le funzioni del costruito tra i rioni Sassi e il Piano, elemento costante di una evoluzione – accompagnata da vari interrogativi- della Matera dei secoli a venire. E su tutte la elevazione a Provincia a partire dal 1927 con la esigenza di creare servizi e funzioni per la classe ‘’amministrativa’’, senza dimenticare il dibattito e la progettualità legata alla prima legge speciale dei rioni Sassi che ha rimesso in luce ruolo e funzioni sui grandi edifici nobiliari e pubblici abbandonati, poi trasformati a valle della legge 771/86 e con Matera capitale europea della cultura in luoghi con funzioni ricettive e in un paio di casi culturali. Vincenzo Baldone, tra un boccata di sigaretta e l’altra, aveva visto giusto sulla scommessa aperta dal restauro di Palazzo Lanfranchi. Ne riportiamo le conclusioni dell’ e – book, sperando che serva a riportare sul piano del rigore scientifico,culturale e delle tecniche di restauro quanto è stato volutamente smarrito e in maniera ipocrita, di condivisione trasversale, in alcuni interventi nei rioni Sassi (con lo smantellamento dell’ufficio tecnico nato con la legge 771/86) e di recente a Murgia Timone nel parco delle chiese rupestri. Entrambi patrimonio dell’Unesco… Che paradosso.



DAL LIBRO Vincenzo Baldoni, Palazzo Lanfranchi. Appunti sui rinvenimenti nel corso del restauro

Conclusioni

1. Meritano una riflessione critica a parte la collocazione del manufatto ed il

significato che esso assume alla luce della moderna cultura della città.

Il Seminario è il luogo dove si condensano, più che altrove, i rapporti tra

l’architettura degli stilemi seicenteschi e settecenteschi e lo “scavato” ed è una

componente della barriera (sul fronte del Sasso Caveoso) programmata nel

seicento che si estende da Piazza Vittorio veneto fino a via delle Beccherie, da

Piazza Municipio Vecchio a via Ridola: vera e propria “cinta sanitaria”

collocata tra la “città” e i “malsani Rioni”

Occorrerà riflettere se questa cortina che separa “le due città”, quella

spontanea e più antica dei Sassi e quella ufficiale della committenza religiosa e

laica, debba essere squarciata, o se i segni della storia del costruire, che sono

anche il prodotto del “sociale” nei suoi interni rapporti e nei suoi modi d’usodella città, cadano conservati.

2. L’esperienza complessiva del rilievo storico, analitico e del restauro del

seminario porta a ritenere che l’immagine di Matera antica, quale accezione di

totale centro storico, vada colta e valutata come unità dialettica dei Sassi e delPiano. Non si può scindere l’una entità dall’altra: non le sagome

dell’architettura istituzionalizzata, dallo scavato all’habitat rupestre. Dovunque

i due modi di edificare s’incrociano e si sovrappongono entro un disegno che siè esplicato in forme programmatiche affermate fra il Sei-Settecento, ma che

allora ha conferito a Matera una forma urbana che tuttora ne definisce

globalmente il carattere intensamente storico. Ciò significa che, comunque,

negli interventi sul centro storico l’attenzione va posta non solo, di volta in

volta, sul sincronico, quanto e piuttosto sul diacronico, che è la più appropriata

chiave di lettura del sistema urbano materano.

3. Ogni volta che si pone mano ad un manufatto nel centro storico di

Matera, è opportuno connettere sistemi di segni e fatti strutturali. I sistemi di

segni vanno accuratamente storicizzati e riportati al loro tempo ed alle diverse

fonti etnoantropologiche, tenendo conto, tuttavia, che nella realtà materana

esiste un elemento materiale di continuità stilistica, costituito dal tufo, dalla

sua cultura e dalle sue modalità di trattamento. Quanto ai fatti strutturali,

occorrerebbe sempre tener conto ch’essi ineriscono anche al rapporto fra

abitazioni, strade e pieni (fra pieni e vuoti), alle connessioni fra una parte e

l’altra della città. L’escavo, ad esempio, non è stato solo un lavoro di

edificazione interna (di discesa nel profondo) e di mimetizzazione, ma anche di

creazione d’un sistema venoso d’organizzazione di uomini, merci e servizi.



4. Le operazioni di restauro, a Matera, dovrebbero dunque avvalersi, in

genere, di due codici d’interpretazione culturale: uno, inteso a leggere

all’interno del linguaggio ufficiale e dell’architettura le voci del dialetto

architettonico rupestre; l’altro, volto ad individuare ed a far emergere le

connotazioni forti che, comunque, sono inscritte, per condizionamenti storico_sociali, nel linguaggio debole dell’architettura spontanea dei Sassi.

Il Seminario, alla fine, si è manifestato come un grande condensato di

stratificazioni storiche, che vanno tutte messe in luce perché tutte ugualmente48

legittimate a comparire entro il quadro della storia urbana di Matera. Ma non

basta: il contenitore Seminario, soltanto perché rilevato, analizzato e percorso

din nelle viscere più profonde, ha potuto manifestare per intero la sua valenza

urbanistica, oltre che architettonica, di barriera e di cerniera fra Piano e Sassi,

di portatore di canali di flusso fra zone differenti del corpo urbano.

5. Il Seicento e il Settecento sono i secoli che segnano decisamente l’assetto

urbano di Matera.

Il rinterro sei-settecentesco dei crinali dei Sassi per farli Piano è finalizzato

alla costruzione della bordura edilizia che occulti gli antichi “malsani rioni” per

contribuire alla formazione delle quinte che pongano in risalto i plessi religiosi

e monastici dell’epoca.

L’emarginazione dei Sassi che ne consegue è, sotto molti aspetti,

confrontabile alla pur necessaria operazione di trasferimento degli abitanti dei

Sassi nei Nuovi Rioni avvenuta nel dopoguerra. Ambedue le operazioni

comportano un nuovo assetto della città e seguono ad eventi do grande portata

storica. La prima quale effetto del Concilio di Trento e dell’elevazione di Matera

a sede della Regia Udienza, la seconda quale effetto del riformismo

repubblicano del dopoguerra.

Pur non potendosi negare le ricadute sul sociale, ambedue si traducono

nell’ulteriore emarginazione e dissolvimento dei Sassi, ambedue sono parte

dell’eterodirigismo che ricorrerà spesso nel destino storico di Matera.

6. Analizzando, infine, la storia del Seminario con riferimento ai luoghi e ai

modi in cui è stato costruito: (area cimiteriale, l’escavo di quattro chiese

rupestri, l’inglobamento, dentro le proprie strutture, del Convento e della

Chiesa de Carmine), si comprende la funzione di aggregazione avuta dalla

religione nella società dei Sassi prima, del Piano poi.

Musacchio così scrive: “Questa funzione di cemento che la religione ha

esercitato anche nella storia di Matera è evidente nella stessa struttura della città,

nel rapporto dominante della Civita con la Cattedrale, e la disposizione

subordinata dei Sassi negli episodi di architettura religiosa nei Sassi, nel valore

strategico che nel Settecento viene affidato a un sistema di chiese ed edifici

religiosi quali mediatori fra il Piano e i Sassi”



Vincenzo Baldoni, Palazzo Lanfranchi. Appunti sui rinvenimenti nel corso del restauro

"Il contributo di questa memoria vuol essere solo diretto a documentare quanto di nuovo si è potuto mettere in luce nel corso del rilievo analitico e dei lavori di restauro del manufatto, del resto a tutt'oggi incompleti per indisponibilità di molti locali, nel tentativo di contribuire ad integrarne la storia. D'altro canto, nell'iter metodologico che va dall'analisi storica al restauro, non sarebbe scrupoloso tacere le tracce rinvenute nel mettere a nudo lo scheletro murario del plesso".

