Il Museo di Melfi? E’ un castello…di storia e curiosità

E poi, aldilà che sia dedicato all’archeologo Massimo Pallottino, il maniero che è tanta parte degli itinerari turistico culturali legati all’imperatore Federico II di Svevia,è davvero uno scrigno di storia dell’archeologia del territorio e di tante curiosità che meritano una visita approfondita https://museomassimopallottino.beniculturali.it/ . Ci siamo stati una settimana fa, percorrendo a piedi stradine e scalinate che portano in cima dove è ubicato il castello-museo e abbiamo apprezzato allestimento e percorso espositivo, facilitato anche dalla lettura del QR Code. Senz’altro i sarcofaghi di Atella e di Rapolla, collocati nella stessa stanza, e con una descrizione davvero dettagliata che ha occupato un terzo della visita Del resto tanta bellezza meritava di soffermarsi prima di passare alle altre sezioni classica, medievale e alla quadreria delle sale della famiglia Doria.



Tanto materiale (vasellame, gioielli, armi, bighe, corredi funerari ecc) ben classificato ed esposto e poi quelle curiosità del periodo medievale stimolate da un cicerone del tempo. Tal ”Guiscardino, buffone di corte” che si presenta all’uditorio con baldanza divertita…. E da leggere ‘c’è tantodelle indicazione del giullare, conscio che prima o poi per tanta ironia la testa salterà. Non prima di essersi deliziato delle portate della buona tavola…”Banchetti come fatto culturale, non solo pietanze” con la descrizione di cosa e come si mangiava, spesso con le mani e i brodetti diretti da coppe piccole a vasca profonda. Niente cucchiai. Un accenno all’imperatore, che era solito appuntare piatti e ingredienti in un libretto da appunti. E quelle ricette, a quanto pare, vennero raccolte successivamente nel libro de Arte Coquinaria di Maestro Martino.



E le curiosità non finiscono qui l’Imperatore apprezzava e non poco caccia e ambiente e le miniature che raffigurano e descrivono animali invitano a soffermarsi. Per gli addetti ai lavori è facile. Ma sapete cosa è il Pardo? E’ il maschio della pantera, crudele e sanguinario, figura come l’amante della leonessa e genera il diabolico leopardo, come riportato nel ”Bestiario latino” conservato al British liberary. di Londra.E poi il ‘basilisco”che per tanti fa riferimento al noto film ” I Basilischi” di Lina Wertmuller ma che nel bestiario e nella mitologia indica una creatura mitologica indicata come “re dei serpenti”. E con una fama legata al fatto che abbia il potere di uccidere o pietrificare con un solo sguardo diretto negli occhi. Un motivo in più per salire al Castello e al Museo che lo ospita e con una accoglienza del personale che ricorderemo senz’altro. Ci sarà altra occasione, per tornare, magari per una delle tante mostre tematiche che saranno organizzate nel 2026, anno in cui cadono i 50 anni dalla inaugurazione. E, coincidenza, con l’anno di Matera capitale mediterranea del dialogo e della cultura con Tetouan (Marocco). Potrebbe nascere qualcosa. Ci pensi il Ministero a livello centrale e nelle sue articolazioni territoriali.

