L’inno degli italiani unisce, rinsalda, fa riflettere e se a suonarlo sono le fanfare dei fanti piumati, i Bersaglieri, si accende una fiamma cremisi che fa garrire il tricolore. Ed è quello che abbiamo visto e ascoltato nella sala di Alvino 1884, l’antico mulino a cilindro di Matera che ha visto tanti materani dopo la Grande Guerra, quella del 1915-1918, ritornare al lavoro dai campi alla filiera cerealicola. E avranno portato con loro quanto visto, sentito sul fronte italo austriaco su due eroi, tra i tanti, noti e meno noti che tornarono a casa o riposano all’ombra di una croce nei camposanti o sui campi di battaglia. Come non ricordare Il generale materano dei bersaglieri Ignazio Pisciotta, autore della celebre scritta su una casa diroccata del fronte italo austriaco ” Tutti eroi! O il Piave o tutti accoppati”,nonchè scultore di pregio. l’aviere venosino Mario De Bernardi componente della 91^ squadriglia aeroplani guidata dall’asso dell’arma azzurra Francesco Baracca sono tra i protagonisti della Grande Guerra, combattuta tra il 1915 e il 1918, e che viene la morte di 7352 lucani sui 650.000 dell’intero Paese. Sono alcune delle figure ricordate a Matera, trasvolata del ” Vate” Gabriele D’Annunzio, su Vienna compresa, nel corso della conferenza “IV Novembre: memoria e presente. Dal primo conflitto ai giorni nostri, le imprese che hanno fatto la storia”,



con la proiezione di video-testimonianze , fotografie, documenti e gli interventi del generale in pensione dei bersaglieri Domenico D’Aria della sezione ” Binetti” di Matera e dello storico materano Giovanni Caserta autore, tra i tanti lavori della sua corposa e variegata produzione, di un lavoro interessante come ” 1915-1918 Materani in Trincera” .



E poi un passaggio sull’oscuro lavoro delle tante donne, di diverse estrazione e cultura che sostituirono gli uomini sui posti di lavoro, o presenti al fronte come crocerossine, il cui ruolo è stato descritto dallo scrittore Aldo Cazzullo.



Sul fronte anche scrittori come lo statunitense Ernest Heminghway, autista di ambulanze, ferito al fronte e autore del libro ”Addio alle armi’ che descrive la storia d’amore con una crocerossina. Per i ragazzi della scuola ‘Enrico Fermi”, che hanno eseguito brani musicali legati al sentimento nazionale un ulteriore opportunità per conoscere il sacrificio di altri giovani, che diedero prova di eroismo, nonostante alcuni errori di valutazione e di strategia che costarono morti e feriti. L’evento, che rientra nelle celebrazioni del 4 novembre, giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, si è soffermato in particolare sulla ”Grande Guerra”, contrassegnata da una mobilitazione nazionale che coinvolse sul fronte e nelle retrovie anche le donne, da atti di eroismo di soldati, avieri e marinai



come quelli portati avanti da Luigi Rizzo e dalla sua flottiglia di Mas e da incursioni notturne con ”bombe lente” per l’affondamento,nel porto di Pola, della corazzata austriaca Viribus Unitis.



Riferimenti, inevitabile, al ”Milite Ignoto”, anche dopo il fim-documentario di Rai Uno ” La scelta di Maria” quale simbolo dell’Unità Nazionale e di una memoria condivisa. Il racconto continua, per quanti vogliano approfondire, per tutti il mese di novembre e per tre giorni alla settimana, nella mattina di lunedì, mercoledi e venerdi sarà possibile visitare Museo storico dei cimeli di guerra” presso l’Associazione invalidi e mutilati di guerra.