Il Mata raddoppia e splende di storia, arte e fede

Tempo c’è voluto, ma alla fine il risultato è a livello delle attese con i nuovi ambienti destinati agli spazi espositivi, che sono un invito a soffermarsi per saperne di più incontrando il vicedirettore del Mata, Marco Pelosi, o interloquendo con il personale della cooperativa Oltre l’arte che cura la gestione del Museo diocesano. E così al taglio del nastro troviamo tele restaurate, argenti, libri liturgici, corali e anche un corredo funerario del IV secolo avanti Cristo. Sono alcuni dei manufatti esposti nei nuovi spazi espositivi del Museo diocesano di Matera (MATA), inaugurati nella serata di sabato 8 marzo dall’Arcivescovo Giuseppe Antonio Caiazzo, in occasione del saluto in cattedrale ai rappresentanti delle istituzioni locali. Lo spazio espositivo del Museo diocesano è stato ampliato con due nuove sale, per una superficie complessiva di oltre 100 metri quadri. Nella prima sala sono esposte opere di recente restauro, insieme ad alcuni manufatti realizzati per il Congresso eucaristico nazionale del 25 settembre 2022, tra i quali l’altare e l’ambone utilizzati per la Messa con Papa Francesco. Nella seconda si può ammirare ammirare una tomba del IV secolo a.C., scoperta in loco nel 2019, insieme ad un corredo funerario, composto da 21 vasi, che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata ha concesso gentilmente in prestito al Museo diocesano per farne oggetto di un’esposizione temporanea. Il Mata , realizzato in locali ristrutturati dell’ex seminario, venne aperto al pubblico per la prima volta il 16 aprile 2011, su volere dell’allora arcivescovo della Diocesi di Matera Monsignor Salvatore Ligorio. Tra le curiosità del museo figura l’accesso all’antica cripta ipogea dell’abbazia Sant’ Eustachio sul quale è stata edificata la Cattedrale.





Informazioni sul museo dal sito web https://www.museimatera.it/museo-diocesano-matera/

museo di arte sacra

Viaggio nel tempo fra storia e teologia

Via Riscatto, 12

Sasso Caveoso

orari di apertura

Tutti i giorni dalle 9 alle 19

costi di ingresso

Intero: € 5,00

Ridotto: € 3,00

Inaugurato nel 2011, il MATA – Museo Diocesano di Matera è stato allestito in antichi locali ristrutturati della Diocesi di Matera, nell’ex-Seminario costruito nel 1906 dall’allora arcivescovo di Matera, Raffaele Rossi.

Il MATA si compone di 3 ampie sale in cui sono esposte varie opere di arte sacra. Il progetto prevede l’ampliamento del numero di opere esposte sia della tipologia e della loro provenienza.

Attualmente il MATA ospita un cospicuo numero di argenti sacri provenienti dal tesoro della Cattedrale di Matera e dalla chiesa di Santa Chiara: tali oggetti sono databili tra l’XI e il XIX sec.

Tra gli oggetti più antichi esposti presso il MATA spicca l’enkolpion – o croce pettorale – di manifattura bizantina, della metà del XI secolo: è probabile che tale oggetto sia stato realizzato dal Tiraz di Palermo, una delle officine più prestigiose del medioevo.

Altra curiosità: il MATA – Museo Diocesano di Matera sorge su un’area che, almeno mille anni fa, ospitava l’abbazia benedettina di Sant’Eustachio, di cui oggi è possibile visitare il soccorpo.



BREVI CENNI STORICI DEL MATA

Aperto al pubblico per la prima volta il 16 aprile 2011, su volere dell’allora arcivescovo della Diocesi di Matera S. E. Mons. Salvatore Ligorio, il MATA – Museo diocesano di Matera vuole rappresentare una novità sotto diversi aspetti, soprattutto dal punto di vista concettuale: in tale museo, infatti, non vengono esposti solo gli argenti citati poc’anzi, ma si punta anche all’esposizione di un complesso di opere di diversa tipologia e provenienza artistica, disposte in un percorso che – partendo dal patrimonio ottocentesco e novecentesco di proprietà ecclesiastica – condurrà fino alle origini documentate della Chiesa diocesana di Matera.

Quadri, sculture, paramenti, oggetti sacri, parati, documenti e libri antichi testimoniano il desiderio di voler ragionare in termini interdisciplinari e transdisciplinari. Accanto alle discipline connesse intrinsecamente ai beni culturali si affiancheranno – e in alcuni casi si privilegeranno – le interpretazioni teologiche, le esegesi liturgiche frutto di ricerche specifiche nel settore da parte di storici e archeologi della liturgia.

Insomma, non si tratta di una mera e stantia esposizione di manufatti sacri o di natura ecclesiastica quanto un viaggio a ritroso nel tempo con spiegazioni storiche e teologiche.