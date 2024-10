Il Manifesto per il Campanaccio 2025? Votiamo per mest Rocco

Se lo merita, mest Rocco Giammetta, per quanto ha fatto in vita, con passione e in silenzio per il ”Campanaccio” di San Mauro Forte( Matera). Un evento aggregante che è la memoria dei luoghi e degli usi . ”Ricordati”, a ogni rintocco, da quel suono cupo emesso dai campanacci, portati un tempo al collo degli armenti e , a gennaio, da concittadini e turisti che sfilano in maniera festosa per il paese. E mest Rocco, che abbiamo apprezzato e conosciuto, per semplicità e umiltà, se n’è andato lasciando una speranza e una eredità. che quell’arte di forgiare i campanacci potesse passare ai giovani. Non resta che votare sulla pagina social https://www.facebook.com/share/p/188f4nNLHQ/ , dove sono elencate altre proposte