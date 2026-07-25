Il lungo ”Respiro” musicale del tredicenne bernaldese Rayan

Le passioni si coltivano, vanno assecondate e, prova oggi, prova domani, arriva l’incoraggiamento di amici e parenti e ci si ritrova in sala d’incisione proprio come accaduto al giovane Rayan Radice che ha inciso il suo primo ”EP” disponibile sulle diverse piattaforme digitali. Un lavoro interessante, che ha trovato il sostegno giusto in Manuel Tataranno e Dino Di Biase, due nomi importanti della musica bernaldese. Il resto verrà più avanti. Il ragazzo ha stoffa, come si suol dire, e si farà strada facendo. Anzi, cantando cantando. Auguri.



COMUNICATO STAMPA

“RESPIRO”: FUORI IL PRIMO EP DI RAYAN, LA VOCE AUTENTICA DI UNA NUOVA GENERAZIONE

A tredici anni c’è chi prova ancora a capire il proprio posto nel mondo.

Rayan, invece, ha già iniziato a raccontarlo attraverso la musica.

E’ uscito il 24 luglio, “Respiro”, il primo EP ufficiale del giovane artista lucano, Rayan Radice, già disponibile sulle principali piattaforme digitali di streaming e download. Un progetto intenso, sincero e sorprendentemente maturo, capace di trasformare emozioni, paure e sogni in parole dirette e vere.

Rayan, nato a Matera nel 2012 e cresciuto a Bernalda, scopre molto presto il legame profondo con la musica. Fin da bambino si avvicina al canto e alla scrittura, trovando nelle canzoni uno spazio libero in cui esprimere pensieri ed emozioni. Nel tempo sviluppa una forte identità artistica legata al mondo urban e rap, ma con uno stile personale che mette al centro contenuti autentici e sensibilità emotiva.

Il suo percorso prende forma all’interno di Al Verde Officine Culturali, realtà creativa del territorio che accompagna giovani artisti nella crescita musicale e personale. Qui Rayan incontra due figure fondamentali per la costruzione del progetto: Manuel Tataranno e Dino Di Biase.

Manuel Tataranno è cantante, autore e fondatore dei Krikka Reggae, gruppo storico della scena musicale lucana conosciuto per aver unito reggae, impegno sociale e radici popolari del Sud Italia. Da anni porta avanti percorsi culturali e musicali dedicati ai giovani, utilizzando la musica come strumento di crescita, espressione e consapevolezza. Con Rayan ha condiviso un importante lavoro di scrittura artistica e identitaria.

Accanto a lui, Dino “Biasix” Di Biase, producer e sound engineer, ha curato la produzione musicale del progetto, contribuendo a costruire il sound di “Respiro” attraverso sonorità moderne, essenziali ed emotivamente coinvolgenti.



L’EP contiene cinque tracce inedite:

• 7 o’clock

• Vola

• Respiro

• Rispetto

• Aiuto

Cinque brani che raccontano il mondo attraverso gli occhi di un ragazzo della nuova generazione, tra fragilità, desiderio di libertà, bisogno di ascolto e voglia di trovare il proprio spazio.

Tra le tracce più significative spicca “Vola”, brano che affronta il tema del bullismo e della solitudine adolescenziale. Una canzone nata per dare forza a chi spesso si sente escluso o incompreso, ma anche per lanciare un messaggio di speranza, coraggio e rinascita.

“Respiro” si distingue per una scrittura lontana dagli stereotipi più superficiali della trap contemporanea. Non cerca provocazioni né personaggi costruiti: sceglie invece la sincerità, i sentimenti reali e il coraggio di raccontarsi senza filtri.

Ed è proprio questa autenticità a rendere il progetto speciale.

Perché “Respiro” non rappresenta soltanto un debutto musicale.

È il primo passo di un ragazzo che ha scelto di usare la propria voce per lasciare un segno, trasformando la musica in un luogo dove emozioni, paure e speranze possono finalmente trovare spazio. https://www.youtube.com/watch?v=AnjfxpaOI4g https://open.spotify.com/album/0JZHyTAoFujrPSyGWlhsVU?si=BOgFPj1oSrayuHYbvEjgnQ&utm_source=copy-link