Il film ‘’Notarangelo ladro di anime” domani a Gioia del Colle

L’opera di Domenico Notarangelo continua a girare, a far riflettere e a rinnovare interesse su una stagione del Sud, in bianco e nero, fatto di storia, tradizioni, identità da salvaguadare perché sono la memoria del nostro vissuto. E domani, sabato 18 febbraio,a Gioia del Colle ( Bari) l’occasione per vedere il film e, a seguire, l’esibizione del gruppo che ha inciso la colonna sonora

LA NOTA DELL’EVENTO DAL SITO WEB DEL COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

È in arrivo il secondo appuntamento della rassegna “#Pasolini101 Oltre il centenario”, organizzata dal comune di Gioia del Colle, in collaborazione con l’associazione culturale “Pasolini” di Matera e con la Emmegi Grigliati Spa, per celebrare il grande maestro del cinema a 101 anni dalla sua nascita.

Sabato 18 febbraio, a partire dalle ore 19:30, al Teatro comunale Rossini sarà proiettato il film documentario dal titolo “Notarangelo Ladro di Anime”, realizzato dal regista David Grieco e presentato al Bif&st – Bari International Film Festival nel 2019.

La pellicola riproduce uno spaccato della storia del territorio murgiano, esplorando l’immenso archivio del fotografo materano che ha collaborato con Pier Paolo Pasolini durante le riprese del film “Il Vangelo secondo Matteo”.

Al termine della proiezione si esibirà sul palco il gruppo musicale Soballera, autore della colonna sonora del film documentario.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita.