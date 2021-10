Il Fadiesis Accordion Festival ha salutato Matera, fra gli scroscianti applausi tributati dal pubblico al duo Tango Sonos e l’ampia partecipazione per i due concerti della sezione autunnale nella città dei Sassi, per fare ritorno a Pordenone dove proseguirà con un ricco cartellone dal 14 al 24 ottobre 2021

L’edizione 2021 del Fadiesis Accordion Festival, ha preso avvio come accade da 10 anni, dalla Basilicata. Cinque gli appuntamenti, fra agosto e ottobre, interamente dedicati allo strumento a mantice. Fil rouge di questa edizione è l’omaggio a Astor Piazzolla nel centesimo anniversario dalla nascita.

“Tutti i concerti, sia quelli già tenuti in Basilicata che i prossimi in Friuli Venezia Giulia, accompagnano il pubblico in un viaggio alla scoperta della “rivoluzione” che Astor Piazzolla ha operato sul tango, abbattendo i confini tra “colto” e “popolare” – afferma Gianni Fassetta, direttore artistico del Fadiesis Accordion Festival – Dal 14 ottobre il festival prosegue a Pordenone, dove siamo certi riscontrerà lo stesso calore e entusiasmo che abbiamo ricevuto dal pubblico di Matera. La città dei Sassi è per il Festival una tappa oramai imprescindibile. L’affezione del pubblico e l’attenzione che riceviamo dalle istituzioni, quest’anno il Fadiesis è stato inserito nella programmazione del Comune di Matera degli eventi culturali, ci gratifica e ci permette di guardare con fiducia alle prossime edizioni”.

“La decima edizione del Fadiesis Accordion Festival a Matera ha rinnovato e consolidato il rapporto con il pubblico – dichiara Gennaro Loperfido, referente in Basilicata dell’Associazione Fadiesis di Pordenone – tutte le date lucane sono state seguite con grande partecipazione. Il nostro ringraziamento va al pubblico e ai partner, le amministrazioni comunali di Matera e Bernalda, il Museo nazionale archeologico “Domenico Ridola”, l’hotel “Palazzo Viceconte” e l’associazione Matè Solisti Lucani. Con questi giovani e talentuosi musicisti abbiamo organizzato più di una data, un sodalizio che siamo certi potrà proseguire nei prossimi anni”.

Anche per l’edizione 2021 del Fadiesis Accordion Festival c’è stato il significativo e fondamentale supporto di sponsor privati: aziende del settore della climatizzazione riunite sotto il claim il clima che fa cultura.”

