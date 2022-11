Il Dramma di Edipo al Musma nelle opere di 20 artisti

E dire quale sintetizza di più la figura del dramma di Sofocle è difficile, per le tecniche usate dagli autori, nella sequenza suggestiva che si snoda nelle sale e negli ipogei di Palazzo Pomarici. Non resta, per saperne di più, che raccogliere le impressioni e le riflessioni di Antonio Calbi direttore scientifico della Fondazione Zetema e sanmaurese illustre, che sa gestire e valorizzare con competenza attività e strutture culturali affidategli, ha un sogno nel cassetto e chissà che con la sua tenacia non possa realizzarsi. E fa riferimento, alla bella e stimolante esperienza fatta , nei mesi scorsi, al teatro greco di Siracusa con lo spettacolo Edipo Re di Sofocle, per la regia di Robert Carsen, immortalato da tre foto ”Architetture dell’Abisso” di Cristina Martin. ”Uno spettacolo che ha avuto 70.000 spettatori – racconta- che sarebbe bello poter riprendere alla Cava del Sole, perchè il mito di Edipo- aldilà della Magna Grecia- è legato a questa terra antica. Per la mostra a Matera ho fatto una ricognizione di artisti, che avevano già lavorato sul mito, Pomodoro, Paladini, Isgrò e altri a cui abbiamo commissionato opere per questa occasione. Trenta opere di 20 artisti, alcune delle quali esposte alla Galleria regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa e solo una parte è arrivata qui. Sono quelle più interessanti per questo Museo, perchè oltre a un racconto sul tema del mito di Edipo, la cosa interessante è il dialogo tra opere contemporanee e collezioni storiche. Qui, al Musma c’è il contemporaneo.’‘



E qui ci sta tutto, il passo indietro per approfondire il tema della mostra ”E’ una mostra forte -dice Calbi- perchè Edipo significa la doppia verità. Edipo non sa di aver ucciso il padre, quindi il parricidio, non sa che si sposa la madre, e quindi l’incesto, c’è il bisogno di verità, perchè Tebe ha la peste. Bisogna trovare il perchè di questo flagello e lì poi comincia il percorso di conoscenza. E’ forse la prima spy stories dell’Umanità. In questo percorso di conoscenza lui ha incontri, dialoghi, con Tiresia, Creonte, Giocasta e scopre, da solo, che è lui il responsabile di tutto questo male, che flagella Tebe. E una volta che scopre questo, Giocasta lo capisce prima e si impiccherà. Lui davanti a questa scena , il suicidio di Giocasta, prende una fibula dalla sua veste e si acceca. Quindi il desiderio di verità verso la conoscenza, anche se la verità è drammatica. E’ interessante il dialogo che fa con Tiresia che dice ”Tiresia è cieco ma vede”, sa già la verità, intuisce , invece lui vede e non sa”. Questo è un tema molto forte: del bianco e del nero, della luce e del buio, della verità e dell’abisso che ha intrigato molto gli artisti. Molti -precisa il direttore scientifico della Fondazione- hanno lavorato sulla maschera. Ci sono cose che colpiscono come questa (e ce la indica ” Facce di gomma” ) su Edipo. Sono 100 calchi in lattice dell’artista Alfredo Pini, in cui si racconta la varietà dei caratteri umani con una maschera segnata da lacrime di colore e da bocche cucite. Molto forti e altre che raccontano il dramma che induce il visitatore a soffermarsi e a riflettere’‘. C’è tempo per visitarla



IL COMUNICATO STAMPA DELLA MOSTRA

Si inaugura la mostra Edipo. Crudeltà e espiazione organizzata dalla Fondazione Zètema di Matera, in collaborazione con Civita Mostre e Galleria Regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa. L’esposizione è curata da Antonio Calbi, direttore scientifico della Fondazione Zètema.



La mostra origina dall’esposizione sul mito di Edipo realizzata dalla Galleria Regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa, sempre a cura di Antonio Calbi, già sovrintendente dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico, nell’ambito della stagione 2022 al Teatro Greco di Siracusa. Venti autori contemporanei declinano, ognuno secondo il proprio linguaggio e la propria poetica, la figura di Edipo, confrontandosi con uno dei personaggi più emblematici del teatro e della cultura occidentali. All’interno della suggestiva cornice di Palazzo Pomarici, nelle sue sale e negli ipogei, le opere di artisti di fama internazionale come Arnaldo Pomodoro, Mimmo Paladino, Emilio Isgrò, Alfredo Pirri, Vettor Pisani, Hermann Nitsch, Umberto Passeretti, Alfredo Romano, Michele Ciacciofera, Giuseppe Pulvirenti, Giovanni Migliara, Vasilis Vassiliades, accanto a quelle di artisti più giovani come Matteo Basilè, Stefania Pennacchio, Mimmo Centonze, Stefano Ricci, Nicola Toce, Cristina Martin, Leo Kalbinsky, dialogano con le sculture della collezione permanente del MUSMA.



“E’ un vivificante incontro da non perdere quello con l’Edipo di Arnaldo Pomodoro, di Mimmo Paladino, di Emilio Isgrò e di altri diciassette affermati artisti, promosso nelle sale del Museo della Scultura Contemporanea di Matera (MUSMA). Nelle produzioni artistiche degli autori la creatività del nostro tempo ritma il dramma di Edipo che rappresenta la tragedia della conoscenza, una conoscenza non liberatoria, bensì occultata, mancata, rinviata e infine tragicamente scoperta, dove il prezzo del conoscere diviene istruzione fatalistica sulla necessità drammatica di accettare un destino ingiusto e distruttivo. Gli autorevoli artisti presenti al MUSMA, confrontandosi con la figura totemica di Edipo e timbrando la cruenta catarsi della sua sofferenza, hanno affidato alle loro straordinarie opere il messaggio tragico della dura e indifesa condizione dell’uomo. In questo scenario universale, la storia di Edipo diviene nobile e tormentata ispirazione creativa” è l’invito di Raffaello de Ruggieri, presidente della Fondazione Zètema di Matera.



“La figura di Edipo, personaggio paradigmatico che ha attraversato la storia della cultura occidentale, continua a essere ancora oggi un’inesauribile fonte di ispirazione. Edipo è la tragedia della visione, della ricerca della verità e dell’introspezione. L’atto del vedere è alla base di ogni esperienza estetica e creativa e riflettere sulla figura di Edipo, sul suo infausto destino, è per gli artisti un modo di riflettere su se stessi, sulla propria ricerca estetica”, precisa il curatore della mostra Antonio Calbi. “L’esposizione propone sia opere realizzate per l’occasione sia opere già nel repertorio degli artisti ed altre scelte per l’aderenza ai temi in campo”.



“Nella distribuzione delle opere in mostra abbiamo cercato di creare un dialogo di corrispondenze e contrappunti con la collezione permanente del MUSMA, che è uno degli elementi forti del progetto del curatore, con l’emersione di interessanti e inedite trame di significati e apparentamenti estetici”, spiega Simona Spinella, che ha coadiuvato Calbi nella definizione del progetto allestitivo e presidente di Synchronos, l’impresa che gestisce i presidi culturali della Fondazione Zètema.