Potevano, i ”ragazzi” del Museo della Grafica di Castronuovo Sant’ Andrea ( Potenza) farsi sfuggire una occasione, come quella dell’uscita del numero 900 delle avventure di Diabolik, per invitare Giuseppe Palumbo a raccontare, descrivere come si realizza e cosa c’è dentro un giallo a fumetti? Certamente no, vista l’amicizia che i due Giuseppe (l’altro è il critico d’arte Peppino Appella e anima del Mig)coltivano dalla Prima Repubblica. Naturalmente il re terrore in un Museo è a suo agio e sa come muoversi, tra segni grafici, suggestioni, percorsi e venature di giallo e di grigio. L’appuntamento, come da locandina, è per sabato 26 febbraio. Per l’occasione Giuseppe, disegnatore ufficiale di un personaggio che quest’anno compie 60 anni, firmerà le ultime avventure di Diabolik. Doppia firma per i collezionisti che di certo non mancheranno tra quanti si recheranno a Castronuovo.