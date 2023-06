Il cuore è il maestro…Potenza ricorda Leonard Covello

Covello? Ma una i…è saltata e allora diventa familiare il cognome Coviello lungo la strada dell’emigrazione, tra fine Ottocento e Inizi del Novecento . Quando tanti lucani emigrarono negli Stati Uniti, a Nuova York, in cerca di fortuna. Non fu facile. Ma occorreva resistere e così dopo la prima generazione, che mise radici, vennero fuori i germogli di una seconda che diede nuova linfa alla comunità italiana, anzi italo americana. Leonard Covello, nativo di Avigliano, con The Heart is the Teacher (1958), diario e manifesto di pedagogia sociale e interculturale, trovò il modo per dare una riposta all’isolamento e al disagio delle generazioni di Little Italy. Una testimonianza e una esperienza di rileggere nella traduzione italiana di Giovanna Fabrizio, pubblicata da Amazon libri, e che sarà oggetto di riflessione domenica 4 giugno, alle 17.00, a Potenza presso la sala convegni della parrocchia dello Spirito Santo di Lavangone. Emigrazione, integrazione, sogni, speranze, sacrifici. Tutto torna in una Basilicata alle prese oggi, ancora una volta, con l’emigrazione giovanile, che va ad arricchire- purtroppo- le economie di altre regioni e Paesi. Thank you, grazie, mister Covello.



Domenica a Lavangone si leggono le pagine di Leonard Covello

Domenica 4 giugno, alle ore 17 presso la sala convegni della Parrocchia Spirito Santo di Lavangone – Potenza, si svolgerà una lettura condivisa di alcune pagine dell’autobiografia di Leonard Covello “The Heart is the Teacher”. Leonardo Coviello, nato ad Avigliano nel 1887 e naturalizzato statunitense, è stato uno dei più grandi innovatori della pedagogia rivolta ai migranti e ai ragazzi difficili, ancor’oggi universalmente valida. Il testo verrà letto dall’edizione italiana “Il cuore è il maestro” tradotta da Giovanna Fabrizio e recentemente pubblicata su Amazon Libri. Giovanna Fabrizio è nata a Lavangone e da oltre quarant’anni vive in Australia. Con la traduzione della biografia di Leonard Covello intende promuovere la conoscenza dei principi cardine del metodo pedagogico di Leonard Covello e dei suoi valori appresi da bambino ad Avigliano su cui ha fondato una radicale innovazione nel sistema educativo americano, con l’introduzione della sua “scuola-comunità”. Nel corso della serata, il gruppo di lettura darà vita a diversi momenti delle memorie di Covello toccando diversi temi. Tra questi: la povertà, la scuola e il lavoro nell’America degli anni ’30; il rapporto di Covello con i suoi studenti e i loro genitori; l’introduzione dell’insegnamento dell’italiano; i progetti d’interesse comunitario per gli studenti; la Scuola-Comunità. Le interazioni tra i membri del gruppo di lettura saranno coordinate dal giornalista Giuseppe Fiorellini. L’incontro è aperto al pubblico.