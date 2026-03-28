Il convento di San Domenico ”cuore” e hub culturale di Ferrandina

E i primi battiti, che pulsano ritmicamente all’unisono, sono la presenza di associazioni che aggregano anche tanti giovani, futuro della cittadina aragonese della Valbasento, come emerso nel corso del convegno sul tema ”Il convento di San Domenico nel contesto urbano,storico,artistico e religioso di Ferrandina’, moderato dalla collega Margherita Agata, con i contributi di Giampaolo D’Andrea, presidente dell’Associazione per la Storia sociale del Mezzogiorno e dell’Area Mediterranea, di Carmela Biscaglia storica delle presenze religiose in Basilicata e di Rosalba Demetrio presidente regionale Fai Basilicata. E per l’occasione è stata presentata la ristampa del volume ”Il convento di San Domenico di Ferrandina” di Mariangela Lisanti, edito nel 2000 da Altrimedia per ”I quaderni della Biblioteca provinciale di Matera”. Tanti spunti di dibattito e una certezza che quel cuore ricco identitario, ricco di storia, rafforzerà il suo ruolo di spazio fisico rigenerato, di incontro che aggrega arte, formazione, impresa sociale.



Ad annunciarlo il sindaco di Ferrandina ( Matera) Carmine Lisanti dopo una sollecitazione venuta dalla presidente del Fai di Basilicata, Rosalba Demetrio, che ha ricordato quanto fatto dal Fondo ambiente italiano con il Comune e la comunità locale nel far conoscere i beni culturali del luogo, a cominciare dal convento di San Domenico.” Stiamo lavorando -ha detto il sindaco Carmine Lisanti,supportato da una giunta composta di giovani competenze- perché il convento di San Domenico diventi un hub culturale, che già ospita alcune associazioni che portano avanti progetti interessanti e che sono in grado di svilupparne di altri, con un lavoro di rete che può aggregare altre sensibilità anche da fuori regione. In quel luogo, nel chiostro, c’è gia il Mafe, il museo archeologico , l’archivio del territorio. Siamo impegnati con un investimento importante e graduale nella riqualificazione degli spazi, in un percorso di rigenerazione rispettoso di quella che è stata con quel presidio la presenza domenicana a Ferrandina. Siamo impegnati nella valorizzazione del castello di Uggiano. Non abbiamo dimenticato il convento di San Francesco, per il quale stiamo al lavoro per individuare i finanziamenti necessari”.



I francescani, che con gli ordini minori, le clarisse e i domenicani sono tanta parte della storia di Ferrandina. E i relatori, mossi da una passione davvero ammirevole, per competenze e specificità hanno offerto interessanti riflessioni all’uditorio convenuto nella sala convegni dell’ex convento di Santa Chiara. A cominciare dal professor Francesco Lisanti, figura nota nella comunità locale per l’azione di stimolo verso la tutela della storia e del patrimonio culturale ferrandinese. Così Giampaolo D’Andrea, partendo dalle date di riferimento della vita del Convento, tra il 1494 e il 1809 si è soffermato proprio su quest’ultima data coincisa con la soppressione degli ordini religiosi possidenti disposta dalle norme napoleoniche e da altre repressive, come quelle sulla proprietà ecclesiastica e sulle chiese ricettizie, seguite da quella sulla liquidazione dell’asse ecclesiastico. Fu l’epilogo di una realtà, quella dei domenicani, che nei luoghi di presenze fecero nascere comunità e Ferrandina divenne Comune, con tutte le ricadute funzionali e istituzionali che la cosa comportava.



E in un epoca dove il sovrano feudale Pirro Del Balzo Orsini aveva peso e lungimiranza… Figura importante, legata alla ‘congiura’ dei Baroni nel castello di Miglionico detto del ”Malconsiglio”. Una storia,quella dei nobili Pirro del Balzo Orsini che si intreccia con quella dei Sanseverino, finendo con l’imporsi alla ”Corona” napoletana dimostrando sul campo che il governo del territorio andava fatto con lungimiranza, programmazione, affinché producesse reddito. Una mentalità borghese, senz’altro più avanti rispetto a quella feudale intesa in senso stretto. E la Basilicata- Lucania, dalle storie sovrapposte, che aveva superato da tempo la fase federiciana, stava via via assentandosi nel solco delle presenze angioine e aragonesi. Il convento Domenicano, passato da una sede precaria all’altra, fino alla edificazione del nuovo complesso ebbe un preciso ruolo di crescita della comunità e di presenza del territorio. Carmela Biscaglia, che ha ricordato le figure di Padre Carlo Palestina e di Giuseppina Canosa per quanto fatto per Ferrandina, ha raccontato la storia dei Domenicani e di quell’appellativo meritatosi sul campo di ”Dominicanes…” ,cani del Signore, per il ruolo svolto di difensori della dottrina della fede e della Chiesa. Animati da una spiritualità cristocentrica poterono contare sull’appoggio di vescovi illuminati, come quello di Tricarico, che consentirono al pittore ferrandinese Pietrantonio Fermi di realizzare opere all’interno del Convento domenicani. E quel luogo di culto, a scorrere il libro, ha tante opere pittoriche, scultoree e architettoniche, da apprezzare che meriterebbero visite guidate, da rinviare alle giornate dedicate del Fai.



E la presidente Rosalba Demetrio indicando i giovani della sezione Fai ferrandinese, cresciuta nel tempo,non ha fatto a meno di ricordare – con comprensibile commozione- Francesco De Sanctis e Cosimo Damiano Fonseca, scomparsi entrambi un anno fa, che hanno rappresentato sul piano affettivo e culturale tanta parte della sua vita e per quanto fatto per la conoscenza del patrimonio culturale della Basilicata. La presidente del Fai non ha mancato di apprezzare il lavoro svolto da Mariangela Lisanti e quello di tanti storici, che raccolgono, approfondiscono notizie, fanno ricerche negli archivi della memoria dei luoghi, utili per non perdere identità di monumenti che hanno segnato nei secoli la presenza dell’uomo. Mariangela Lisanti, con la pubblicazione ”Il Convento di San Domenico in Ferrandina” realizzò sul campo , con i preziosi consigli di papà Francesco, una tesi sperimentale per la facoltà di lettere dell’Università degli Studi di Bari, nel solco del programma di ricerca sulla storia dell’arte medievale e moderna tra Puglia e Basilicata. E testimone di quel lavoro ( le foto originali di quella ricerca sono all’ateneo barese) è stata la professoressa Stella Calò Mariani, impossibilitata a venire alla presentazione della ristampa, che ha fatto pervenire un saluto all’allieva di sempre esprimendole stima e amicizia. E quel libro, presentato 26 anni fa, dai professori Giampaolo D’Andrea e Amerigo Restucci, che continuano a lavorare per la Basilicata, resta un esempio di come si voglia bene a un territorio, preservandone anima, cuore, storia,radici come ha fatto Mariangela Lisanti per la sua Ferrandina con tanta passione.

