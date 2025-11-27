Il carteggio Pascoli-Fiore è una tesi di laurea

Il cinema, con una scena altamente simbolica, ha recentemente regalato una citazione del letterato pomaricano e avvocato, Michele Fiore. Siamo in “Zvanì. Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli”, del premiato regista anconetano di origini e praticamente romano di adozione, Giuseppe Piccioni; il momento è emozionante, per i basilischi, e ancora di più per noi di Pomarico.

Ma ecco ancora, grazie allo storiografo del posto, appunto, Pietro Varuolo, un’altra bella informazione che avevamo quasi perso. Insomma abbiamo avuto modo di scoprire che è stata presentata da Annadora Matera, con relatore Leonardo Quaquarelli, la tesi di laurea, presso l’Università di Bologna in Filologia della letteratura italiana del corso di laurea in Lettere classiche (anno accademico 2023-2024): “Carteggio Giovanni Pascoli – Michele Fiore (1884 – 1912)”.

Il lavoro approfondisce ulteriormente il rapporto di stima e amicizia fra il poeta romagnolo di San Mauro e il giovanissimo talentuoso allievo Fiore, che Pascoli aveva avuto quale allievo durante l’esperienza di insegnante liceale a Matera.

NUNZIO FESTA