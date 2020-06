Un sogno nel cassetto, per la festa più attesa dai materani, con una proposta scolpita nel tufo che raffigura la Protettrice ”Maria Santissima della Bruna” nei rioni Sassi, il cuore antico di una città dalla fede e dalla storia millenaria. A parlarcene quell’ Eustachio Rizzi, autore dei Sassi in miniatura ora ospitati in un grande ipogeo di via Fiorentini, insieme ad altre sculture in tufo che rappresentano ”pagine” e ” scorci” dei Sassi e del Piano. Quel carro ”monumentale” ispirato nella prua alle forme degli antichi rioni di tufo, ammantati di muschio, legati con continuità alla ” Chiesja Modr” alla Chiesa Madre…Alla Basilica cattedrale dove la Protettrice risiede e che il 2 Luglio a mezzogiorno lascia per raggiungere il rione Piccianello, la chiesa dell’Annunziata da dove ripartirà in serata con un percorso a ritroso, sul carro trionfale di cartapesta, scortato dai cavalieri in costume fin su piazza Duomo. Qui i tre giri segneranno il possesso e il legame della Protettrice sulla città, prima di ritornare nella chiesa matrice. I materani pregano per Lei e Lei…per Loro, nel solco della vita che è l’acqua rappresentata dalla ” Fontana” di epoca ferdinandea raffigurata alla prora del Carro. La scenografia è semplice ma efficace e di forte suggestione. L’anima e il cuore antico di Matera per il carro di ” Quando sarà, quando la Madonna vorrà” o, come si dice in dialetto materano di ” Quonn ò jass ”. Rizzi ha lanciato un’idea impressa nel tufo. Puo’ essere un’idea per uno dei futuri temi del bozzetto del carro trionfale. Per approfondimenti il carro in tufo è nell’ipogeo di via Fiorentini. E potrebbe essere una tappa della festa della Bruna del 2 Luglio, quest’anno di riflessione a causa del virus a corona.