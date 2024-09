Il Cammino materano…sulle orme del Santuario di Picciano

E’ un luogo di fede, silenzio, di storia a un tiro di schioppo da Matera…Altamura e Gravina che a maggio, in particolare, richiama fedeli dal circondario nel solco di una tradizione di pellegrinaggi mai interrotta. Se ne parlerà per le Giornate europee del Patrimonio, il 28 e 29 settembre, dedicate al Cammino materano ”sulle orme del santuario di Picciano”,presso l’Archivio di Stato con i contributi di quanti hanno un legame con quei luoghi o ne hanno approfondito la storia. Così dopo il saluto del direttore dell’Archivio, Pietro Sannelli, toccherà a- come da programma- a Gianni Maragno commentare la proiezione del documentario del quale è l’autore, ” Percorsi, il Santuario di Picciano-Profondo Sacro”. Seguiranno gli interventi di Carlo Dell’Aquila sul tema ” Il Bali Michele Gattini. Gran Priore di Napoli e Sicilia (1913-1980, storico dell’Ordine di Malta”, di don Donato Giordano priore dell’Ordine dei Benedettini Olivetani del Santuario di Picciano che si soffermerà sul tema ” Il santuario di Picciano. Una presenza significativa ai confini appulo-lucani’. Giovanni Caserta, storico materano, parlerà del ” Santuario di Picciano tra pietas, storia sociale e storia civile” e Salvatore Longo sul tema ” Il bosco e il frazionamento del feudo di Piccano”. Domenica 29 l’esposizione e riproduzione di materiali video e documenti.