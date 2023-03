Il busto di Pascoli? Meglio davanti a Palazzo Lanfranchi

Provocazione? Franco Lasala, immobiliarista materano che dà fiato alle trombe della protesta quando le cose non vanno, ha tirato fuori una proposta che è finalizzata a dare la giusta importanza alla buonanima del poeta e scrittore Giovanni Pascoli. La piazzetta che accoglie il grande romagnolo, insegnante al Liceo Classico ‘’Duni’’ dal 1882 al 1884, continua a restare al buio o in penombra, se preferite, nonostante la ‘’diradatura’’ dei lecci. Da qui la richiesta di trasferire quel busto al posto della goccia di Azuma, che è davanti a Palazzo Lanfranchi…



Non sappiamo se qualcuno valuterà questo scambio di posizionamento, ma se serve a far tornare i riflettori ‘’a led’’ sul grande romagnolo e allora che si proceda. Del resto c’è un progetto che il Comune, ‘’La luce accarezza la pietra’’ ha attivato con una società privata, che prevede- a partire da maggio 2023- quel tipo di rivoluzione. Non ne conosciamo priorità e i tempi di esecuzione. Nel frattempo si provveda a ripristinare il fascio di luce…Altra questione riguarda la croce della Madonna dell’Idris. Al buio anche quella. Lasala,cattolico praticante, è animato dalla luce della fede e gli girano anche i ‘’globi’’ in plexiglas sporchi e opacizzati di via Lucana e via XX Settembre,



DIAMO LUSTRO A GIOVANNI PASCOLI

I materani hanno la memoria corta.. e l’ingratitudine!!)

Che diamine! L’illustre poeta-professore insegnò al Liceo classico Duni dal 1882 per 2 anni! Questa è una città miope, sorda eh..chi se ne importa! La vergogna delle vergogne è che Piazzetta Pascoli è buia! Riflettori spenti dal mese di luglio. I lavori di Palazzo Lanfranchi sono terminati da 4 mesi.. chi controlla?? Nessuno! E’ vergognoso tener al buio Piazzetta Pascoli. Suggerisco: di rimuovere quell’opera insignificante (ove è stata allogata da tanti anni) “la goccia” dello scultore giapponese. Che ci azzecca un’opera moderna “la goccia” di fronte Palazzo Lanfranchi del 1600? Un cavolo!. Mi meraviglio che il buon De Ruggieri non ci abbia mai pensato. Spostiamo il busto di Giovanni Pascoli.. dal giardinetto mal curato di Via Ridola, e “diamo lustro” collocandolo fronte Palazzo Lanfranchi, il “Suo Liceo”.



Faccio appello al Sindaco e alla Giunta di provvedere alla illuminazione della “Croce” della Madonna dell’Idris! Chi scrive è un cattolico non praticante. Ma la Croce è” Cristo”.

Illuminazione pubblica ..in attesa dei nuovi impianti a Led. Le palle di via Lucana, Via Roma, Via XX Settembre e Via Cappelluti e Via Annunziatella..sono di un sudiciume unico! Vanno pulite!! Cosa costa?

Franco Lasala