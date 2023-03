Il brigante Crocco e il Generale Pallavicini, un libro e una pagina della nostra storia

Si continua a parlare del Brigantaggio ed è un bene, perché quella storia va riscritta- come hanno fatto Pino Aprile ed altri- dalla parte dei vinti e delle popolazioni oppresse del Mezzogiorno, con una spoliazione continua di risorse (anche umane) in nome dell’Unità dell’Itala che, di fatto, è stata una annessione (poco plebiscitaria) allo Stato sabaudo. E se la questione meridionale non è stata risolta anzi, si è aggravata, tanti problemi sono legati alla repressione postunitaria con tutti i problemi socio economici e amministrativi, che finiranno con l’acuirsi con il progetto di autonomia differenziata. Domani sera a Matera, presso l’open space dell’Apt nel Palazzo dell’Annunziata è l’occasione per parlare di brigantaggio con il libro “Il brigante e il generale” di Carmine Pinto (Editori Laterza). Se ne parlerà, come riporta il comunicato, con l’autore e con esperti e con gli appassionati. Più nota la figura del brigante Carmine Crocco,del quale abbiamo parlato in altri servizi, meno quella del generale Emilio Pallavicini da Priola.Fu una bella sfida..



IL COMUNICATO STAMPA

Venerdì 31 marzo alle ore 18.00, presso la sala conferenze Open Space APT Basilicata, nel palazzo dell’Annunziata, in piazza Vittorio Veneto, a Matera, si terrà la presentazione del libro “Il brigante e il generale” di Carmine Pinto (Editori Laterza).

> Con l’autore interverranno Giuseppe Carrieri e Vincenzo Gargiulo, entrambi dottorandi in “Studi storici dal Medioevo all’Età Contemporanea” presso l’Università degli studi di Teramo.

> Carmine Pinto insegna Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Salerno. Ha scritto sui sistemi politici del Novecento e si occupa di guerre civili e movimenti nazionali nel XIX secolo. Per Laterza è autore di “La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti 1860-1870” (2019, vincitore, tra gli altri, del Premio Cherasco Storia, del Premio Sissco, del Premio Fiuggi Storia e del Premio Basilicata).

> Scheda libro:

> Subito dopo l’Unità, l’Italia si trovò a combattere una vera e propria guerra civile, quella per il Mezzogiorno. Una guerra che ebbe tra i protagonisti un brigante e un generale, Carmine Crocco e Emilio Pallavicini di Priola. Uno spavaldo erede del mondo feudale contro un baldanzoso aristocratico di spada, l’ultimo esercito dell’antico regime contro il primo esercito nazionale. Una storia che ancora oggi suscita emozioni e divide.

> Sulle rive dell’Ofanto, nel Mezzogiorno italiano, un secolo e mezzo fa si svolse una grande sfida. Da una parte c’era il brigante, Carmine Crocco. Pastore, militare, bandito di professione, divenne il capobanda più famoso nelle campagne meridionali dopo il 1860. Alla guida del brigantaggio filoborbonico, sperimentò forme di guerriglia che avranno fortuna nel XX secolo, anticipandone gli aspetti politici e una organizzazione criminale su larga scala. Dall’altra parte, il generale, Emilio Pallavicini di Priola, aristocratico sabaudo, militare esperto in operazioni speciali e al comando di reparti schierati nella campagna contro il brigantaggio. L’ufficiale era parte dell’antica aristocrazia di spada e interpretò la conclusione di un processo secolare, in cui i ruoli militari passavano definitivamente ai professionisti della guerra. Nel primo decennio dell’Italia unita furono questi due uomini, lontanissimi per origine e formazione, i protagonisti più conosciuti della guerra per il Mezzogiorno. Carmine Pinto racconta le loro ‘vite parallele’ e, attraverso queste, gli episodi, i luoghi, le battaglie e le leggende, la guerra tra il primo esercito nazionale e l’ultimo dell’antico regime, fino allo scontro finale e al sorprendente epilogo delle loro esistenze.