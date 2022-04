Eravamo ancora intenti a festeggiare l’ingresso nella dozzina dello Strega 2022 di Marino Magliani, nonostante l’esclusione dell’istrionico Vanni Santoni; eravamo ancora presi dalla lettura d’uno degli ultimi libri inconciliabili con la superficialità di Fusco e pronti a leggere il ritornato e bentornato romanzo del Pietro Di Donato, il Di Ruscio ante-littereram di lingue statunitense, lavorato dalla traduzione colta di Nicola Manupelli, dalla prefazione toccante dello scrittore Sandro Bonvissuto e dalla cura editoriale della nostra Margherita Macrì.

Ed ecco Picca che mira al cuore. Spietato, Aurelio Picca punta dritto a noi. Ci segnala usando il fiume Basento. Segnala l’obiettivo con la linea delle parole. Di nuovo carica con la lingua. Mette fuoco alla meta rintracciata. Con “Contro Pinocchio”, infatti, la lingua italiana arringa il paesaggio e muove il centro di gravità del gitante personaggio del solito via, lo scrittore.

“La curiosità sta nel percepire che la costruzione vegetale, di pietra arborea, intrecciata come serpenti dal veleno di miele, parte dalle viscere della terra. Perché le stesse altezze boschive rassomigliano alle budella di un colon esposto sul sagrato. E questo colon gigantesco deve per forza possedere una altrettanta sterminata lunghezza e attorcigliamento della pancia della chiesa, in una opposta verticalità del profondo. Come se l’infinito avesse bisognoso di luce partisse dalle viscere”.

