Il 2 settembre 1945 il Giappone firmò la resa, con la fine della 2 guerra mondiale

Accadde il 2 settembre 1945, che a bordo della corazzata americana USS Missouri nella baia di Tokyo, il Giappone firmò la resa incondizionata alle potenze alleate, segnando la fine della Seconda Guerra Mondiale e del conflitto nel Pacifico. La fine di un incubo in cui stiamo riprecipitando alla fiera di una amnesia totale e globale di quella tragedia. Pronti a ripeterla. A favore della memoria smarrita, l’ANPI di Roma ricorda che “la firma avvenne per mano del ministro degli Esteri giapponese Mamoru Shigemitsu, alla presenza del generale americano Douglas MacArthur, comandante supremo delle forze alleate nel Pacifico, e dei rappresentanti delle nazioni vincitrici, Stati Uniti, Cina, Regno Unito, Unione Sovietica, Australia, Canada, Francia, Paesi Bassi e Nuova Zelanda. La resa era stata annunciata il 15 agosto dall’Imperatore Hirohito, dopo una lunga campagna nel Pacifico che aveva logorato l’Impero nipponico e poche settimane dopo i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki avvenuti il 6 e il 9 agosto 1945, che causarono un numero enorme di vittime e la distruzione delle città, e l’entrata in guerra dell’Unione Sovietica con l’invasione della Manciuria l’8 agosto.

Sei anni di sanguinosissimo conflitto globale segnarono profondissimamente la storia dell’umanità (furono uccisi in guerra, tra militari e civili, 7 milioni e 400 mila tedeschi, oltre 2 milioni di giapponesi, fra i 600 e i 700 mila italiani, oltre 5 milioni di polacchi, mezzo milione di americani, prevalentemente militari, 20 milioni di cinesi, 25 milioni di sovietici, un milione e mezzo di indiani ecc.)

La resa portò all’occupazione militare del Giappone da parte delle forze alleate guidate dagli Stati Uniti (durata dal 1945 al 1952) che portò a riforme radicali e alla promulgazione di una nuova costituzione pacifista e a processi contro i criminali di guerra giapponesi.”

