Due eventi strettamente legati e che faranno ancora parlare nel corso del 2022, parrocchiani e appassionati dell’arte dopo la presentazione ufficiale dei graffiti restaurati che dal 1985 contrassegnano a Matera l’abside della parrocchia di San Paolo Apostolo, al rione Villa Longo. E’ uno dei ”lasciti” dell’artista materano Nicola Morelli, affidati alle cure della restauratrice Sofia Vakali che con pazienza li ha portati all’antico splendore.



E l’occasione per parlarne, naturalmente in chiesa, sabato 9 aprile, con l’autrice, il parroco don Donato Di Cuia e con Maria Grazia Di Pede che ha ricordato la figura di un artista del Novecento, davvero eclettico, che è stato scultore, anche autore di medaglie e monete per il Vaticano, scrittore e attore. Per quanti vogliano approfondire testi, il web e ricordi di quanti lo hanno conosciuto come Eustachio ”Nino” Vinciguerra (una testimonianza è nella rivista Mathera in un servizio di Giovanni Ricciardi) e ricordano l’amicizia con gli scomparsi don Nicola Colagrande, parroco di San Paolo e con il preside Emanuele Pizzilli. Morelli ,che ha vissuto tanto tempo nella Capitale, riposa nel camposanto nuovo di Contrada Pantano in una tomba, progettata dall’artista.



E proprio da lì è cominciata la ”giornata” del ricordo, per quanto Morelli ha fatto per la parrocchia dove oltre ai graffiti dell’abside ha realizzato anche una Via Crucis, e per l’anno di appuntamenti che caratterizzerà il mezzo secolo della parrocchia. E uno, con l’approssimarsi, in settembre del Congresso Eucaristico nazionale in programma dal 22 al 25 settembre, potrebbe essere un itinerario retrospettivo sull’artista incentrato su quello che ha realizzato in chiesa e in città (monumento al calderaio,allo zappatore, alla Resistenza) e scritti come la ” Vita agli Inferi” del 1951 – e citato dalla storica dell’arte Maria Grazia Di Pede- che fu letto e apprezzato dal presidente del consiglio dei ministri, Alcide De Gasperi, che portò poco dopo al varo della prima legge di recupero sui rioni Sassi. E del resto Morelli è stato un artista che per due pontificati, quelli di papa Paolo VI e Giovanni Paolo II, in particolare, ha collaborato e prodotto non poco per il Vaticano.



La presenza di Papa Francesco, di prelati e di tanti visitatori a settembre, potrebbe portare ulteriori motivi di interesse al ricco programma del Congresso eucaristico nazionale. Tante le idee in cantiere ma lasciamo a don Donato, in primis, il compito di pensarci con calma.



I GRAFFITI DELL’ABSIDE (dalla brochure realizzata per il 50 anniversario della dedicazione della chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo.



La decorazione dell’abside della chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo al rione Villa Longo, fu realizzata nel 1985 per celebrare i 25 anni dell’ Erezione canonica della Parrocchia (12 novembre 1961) come riportato nell’opera stessa. L’opera si compone di sette pannelli di intonaco scolpiti con la tecnica del graffito e raffigurante i sette Sacramenti. Sono collocati da sinistra a destra seguendo l’ordine dettato dai tempi di conferimento del Sacramento stesso ( Battesimo, Confessione, Eucaristia, Cresima, Matrimonio, Ordine Sacro, Unzione degli infermi). L’opera ingloba e in un certo senso valorizza, anche, il preesistente tabernacolo (1972) realizzato dal Pozzuoli al momento della edificazione della Chiesa.



Ogni pannello ritrae la figura del Cristo interpretato come ”donante” il Sacramento e l’essere umano come ”ricevente”. Fanno eccezione il pannello raffigurante il Sacramento del Matrimonio (in linea con la moderna Teologia Sacramentaria postconciliare evidenzia la ”ministerialità degli sposi”: manca, infatti, la figura del Cristo sostituita dall’abbraccio affettuoso degli sposi, custodi della fiamma del loro amore e manifestazione dell’Amore divino) e il Sacramento dell’Eucaristia dove una semplice croce sormonta al Custodia Eucaristica, luogo per eccellenza della reale Presenza del Risorto.

ALCUNI MOMENTI DELLA PRESENTAZIONE