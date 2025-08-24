I vincitori e finalisti delle diverse sezioni del Premio letterario Energheia 2025

L’associazione culturale con una nota ha comunicato i finalisti della trentunesima edizione del Premio letterario Energheia nelle sue diverse sezioni. Eccoli: “Per il Premio Energheia Cinema, un soggetto per la realizzazione di un cortometraggio, si aggiudica il primo posto il soggetto: “Sottovoce” di Morena Terenzi, Roma. Menzione per il soggetto di Davide Procopio dal titolo: “Un uomo entra nel bar…”, che si aggiudica il premio dedicato a “Daniele Cotrufo”. Per la sezione I Brevissimi di Energheia – Domenico Bia – sul tema: Estate, vince Gianluca Papadia con il racconto breve “Fischia forte il vento d’estate”; menzione ex aequo (in ordine alfabetico):

Fortuna i gerani, Matteo Cianci, San Benedetto del Tronto (AP) Il rumore del silenzio, Beatrice Galiffa, Martinsicuro (TE) Bianco, Nicola Pezzuti, Venezia

Gli altri finalisti de I brevissimi: (in ordine alfabetico)

Sezione giovani 15/21 anni

Estate Melissa Cerbella Roma Estate e libertà sono sinonimi Chiara Crespo Villar Pellice (TO) Pomeriggio d’estate Giulia Di Berardino Colonnella (TE) Dove inizia l’estate Marta Marini Grottammare (AP) Estate fredda Beatrice Ricci Roma Non è più estate Giorgia Scaramazza San Benedetto del Tronto (AP)

Sezione adulti oltre i 22 anni

Estate Cristina Adinolfi Bologna Il tempo del perdono Rodolfo Andrei Roma Estate Adelisa Corbetta Milano Il canto delle sirene Ugo Criste Genova L’estate dentro Liliana Gatto Genova Estate 1943 Paolo Musano Matera Finita… è l’estate Sara Palmieri Ravenna Il concerto Alessandra Ricci Genova

Per gli autori finalisti, under 20, della sezione I brevissimi, la Fondazione con il Sud e il Magazine CON metteranno a disposizione dei buoni libri del valore pari a 100 €.

Per il Premio letterario Energheia, i racconti finalisti della sezione giovani (15/21 anni) sono: (In questo caso vi sono stati degli ex aequo nel corso della selezione)

Sezione giovani 15/21 anni – (in ordine alfabetico):

L’eco di un sorriso Palermo Cotone, caffè e … Luserna San Giovanni (TO) Aimed to kill Palermo La tempesta San Benedetto del Tronto (AP) Il campo di girasoli Castagnole Piemonte (TO) Limbo Milano L’ultimo giorno Buddusò (SS)

Sezione adulti oltre 22 anni – (in ordine alfabetico):

Impiraressa del quotidiano Genova Come per magia Milano N543 Milano L’archivio delle vite inutilizzate Matera Gli umani non cadono Roma

Questi racconti finalisti sono ora al vaglio della Giuria del Premio Energheia – composta da Raphael Ebgi, docente Filosofia Università Vita-Salute San Raffaele, Milano; Fabrizio Minnella, Responsabile comunicazione Fondazione Con il Sud; e dal Direttore Artistico di Time Zones Bari – Gianluigi Trevisi – che ha il compito di indicare il prossimo 13 settembre, sul Terrazzo del Museo di Palazzo Lanfranchi il racconto vincitore della trentunesima edizione del Premio e il miglior racconto da sceneggiare per la realizzazione di un cortometraggio prodotto dall’associazione. Ricordiamo che tra i racconti finalisti della sezione giovani, la Scuola del Libro di Roma indicherà l’autrice/autore che i aggiudicherà un Corso di Scrittura Creativa presso la Scuola, diretta dalla scrittrice e traduttrice Violetta Colonnelli. Un Premio che in queste trentuno edizioni ha visto la partecipazione di un nutrito e vasto numero di scrittori in erba che si sono cimentati nella difficile arte della scrittura, ma che nel contempo ha avvicinato molti amanti della lettura al comitato lettori, composto, nell’ultima edizione, da oltre ottocento, sparsi in ogni angolo della Penisola. Un coinvolgimento che fa del Premio Energheia una realtà locale che guarda lontano, oltre i suoi confini nazionali con iniziative che vedono il coinvolgimento del Governo Spagnolo, delle Ambasciate di Slovenia, Grecia, Francia, Portogallo e Germania in Italia; delle Università Sorbona-Parigi, Maribor e Lubjana in Slovenia, l’Università Capodistriaca di Atene, L’università di Coimbra e il Trinity College di Dublino.

Nella serata della Cerimonia di premiazione, l’associazione presenterà l’antologia I RACCONTI DI ENERGHEIA, la silloge dei racconti finalisti – italiani e stranieri – dello scorso anno e i cortometraggi – la trasposizione in suoni ed immagini dei racconti vincitori del Premio Energheia Cinema 2024 e Miglior racconto da sceneggiare 2024.

Raphael Ebgi, dopo la laurea magistrale in Filosofia e il dottorato in Metafisica presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, il prof. Ebgi ha lavorato per sei anni all’Universität di Berlino, e per due anni all’Università della Svizzera Italiana di Lugano. Dal 2020 è professore associato presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, dove insegna «Cultura e civiltà dell’Umanesimo e Rinascimento» e «Storia del pensiero italiano». Nel 2020 ha ottenuto l’abilitazione a professore di prima fascia in Storia della filosofia. Le sue ricerche vertono sulla filosofia dell’Umanesimo, con particolare interesse per l’intreccio tra temi religiosi, letterari, artistici e metafisici nel pensiero di Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. In questo ambito, ha pubblicato diversi articoli scientifici e volumi per importanti case editrici, tra cui Einaudi, le Edizioni della Normale, e Bompiani. Ha partecipato a numerose conferenze nazionali e internazionali, tra cui incontri organizzati dalle seguenti istituzioni: Scuola Normale di Pisa, Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation di Stoccolma, Freie Universität Berlin, Istituto di Studi Rinascimentali di Firenze, Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara, University of Texas at Austin, Kent State University Florence. Ha ricevuto l’affidamento, in collaborazione con altri studiosi, dell’edizione critica delle “900 Conclusiones” e delle “Disputationes adversus astrologiam divinatricem” da parte del Comitato scientifico dell’Edizione Nazionale delle Opere di Giovanni Pico della Mirandola.

Fabrizio Minnella, comunicatore e giornalista. Dal 2008 è responsabile comunicazione e relazioni esterne della Fondazione Con il Sud e dal 2016 dell’impresa sociale Con i Bambini. Direttore responsabile del video magazine partecipativo ConMagazine.it. Laureato in Sociologia del lavoro, in passato si è occupato di comunicazione e marketing della cultura. Nel 2024 ha ricevuto il Premio giornalistico Bomprezzi-Capulli con menzione speciale “Comunicatore dell’anno”. È autore del volume “Comunicare vuol dire fiducia. La comunicazione sociale per il cambiamento” edito da Rubbettino, 2025.

Gianluigi Trevisi, Direttore Artistico del festival di musica contemporanea Time Zones, promotore di incontri internazionali di cinema, studioso di Bunuel, è appassionato di letteratura sudamericana.”