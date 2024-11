I versi di ”Cid” , di Franco Palumbo e la grafica del figlio Angelo nell’incontro alla Cupa

Per quanti hanno buone letture, memoria e amore per la città il ricordo del poeta ed editore statunitense di origini ucraine Cid Corman ( 1924-2004) si intreccia con la storia di Matera dell’immediato dopoguerra, quando studiosi, ricercatori si interessarono per diversi aspetti della Città dei Sassi e dei suoi abitanti. E un punto di riferimento per tanti (sfogliate pure gli archivi…) furono il circolo culturale La Scaletta e quello che aveva avviato Adriano Olivetti con l’esperienza di ‘Comunità’. E Cid (un nome che riporta alle storie passate dell’ispanico Cid Campeador e a una tragicommedia di Corneille) dall’esperienza materana ne trasse di un pubblicazione ” Sun rock man” (uomo della roccia del sole)

con tanto di copertina degli antichi rioni in bianco e nero e, naturalmente, i suoi versi che rinsaldarono l’amicizia con Franco Palumbo, un ”giovane” de La Scaletta che scrisse e narrò non poco della storia dei Padri. Lunedì 4 ottobre, alle 18.00, in un luogo particolare del Sasso Barisano ”La Cisterna Risonante” di via Fiorentini si ritornerà su quella pagina di memoria del passato con il tocco artistico di Angelo Palumbo. Sarà presentato il libro ” Nuovo inizio. Angelo Palumbo incontra Cid Cormam”. I particolari nella nota delle edizioni Giannatelli, che hanno curato la pubblicazione di un volume che arricchirà lo scaffale delle produzioni sulla Basilicata.





COMUNICATO STAMPA

Presentazione del libro “Nuovo inizio. Angelo Palumbo incontra Cid Corman”

Lunedì 4 novembre alle 18:00 presso CUPA Cisterna Risonante, via Fiorentini n. 85, è in programma la presentazione del libro “Nuovo inizio. Angelo Palumbo incontra Cid Corman” a cura di Antonella Radogna, Edizioni Giannatelli.

L’evento è organizzato in collaborazione con: Fondazione Carical e Cupa Cisterna Risonante

Coordina

Beatrice Volpe, giornalista

Partecipano

Marilina Giannatelli, editore

Nunzio Olivieri, Fondazione Carical

Tiziana Serini, Cupa Cisterna Risonante

Antonella Radogna, curatrice del volume e poetessa

Angelo Palumbo, autore

Interviene

il poeta e scrittore

Davide Rondoni



Le opere grafiche di Angelo Palumbo, artista materano, incontrano i versi del poeta americano Cid Corman. Ne nasce un dialogo che va oltre il tempo e lo spazio nella comune inquietudine della ricerca umana. Nel volume curato e tradotto dalla poetessa Antonella Radogna, le poesie vengono proposte in lingua originale e in italiano. Nella seconda parte del volume, il dialogo continua con alcune poesie in dialetto materano di Franco Palumbo (padre di Angelo) e le poesie di Cid Corman, a voler così rinsaldare quel legame di amicizia, tra i due, nato a Matera a metà degli anni Cinquanta. Un’amicizia profonda, rievocata con affetto nel testo del critico d’arte Giuseppe Appella.