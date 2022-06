I Templari ? Più di una traccia. E Balena parla di Cavalieri e Misteri in Lucania

Argomento affascinante, per alcuni intrigante, ripreso dal collega Giuseppe Balena con il libro ‘’ Cavalieri e Misteri di Lucania’’, per Intermedia edizioni, che tira fuori dagli archivi della memoria (e non solo) la storia dei ‘’ Templari’’, i cavalieri medievali del Santo Sepolcro che tennero alto il vessillo della Cristianità a Gerusalemme, a tutela dei luoghi Santi e dei pellegrini. Monaci e combattenti ( Poveri compagni d’armi di Cristo e del tempio di Salomone,) e con una regola da rispettare nel solco del motto latino ‘’ Non Nobis Domine, non nobis, sed nobis,sede nomini tuo da gloriam’’ Non a noi, o Signore, non a noi, ma al tuo nome dai gloria”. Ebbero un ruolo e un potere notevole che finì con l’incrinare i rapporti con re Filippo IV di Francia e con la Chiesa, fino a scomuniche, persecuzioni, eccidi, con la dissoluzione dell’Ordine nel 1312 a seguito della emissione della bolla ‘’ Vox in excelso’’ di Papa Clemente V. Per l’Ordine fondato da Hugues de Payns, primo gran maestro, e concluso sul rogo dal Jacques de Molay, condannato a morte da Filippo IV ,che requisì tutti i beni dell’Ordine, anche riferimenti ad altre correnti di pensiero: dall’illuminismo, al romanticismo alla massoneria. E la cosa non deve sorprendere. La conoscenza non deve avere confini. Giuseppe Balena, naturalmente, si è guardato intorno come ha fatto, per esempio, quasi dieci anni fa un altro collega di Tursi, Salvatore Verde, con il ‘’Templare di Tursi’’ e con tracce, documenti, segni in quasi 50 centri(alcuni scomparsi) dell’antica terra di Basilicata. Se ne può tirare fuori un itinerario turistico. Giriamo la proposta a studiosi e amministratori locali. La storia dei Templari, ripulita dalle incrostazioni di chiavi di lettura strumentali che li hanno spesso indicati come dediti a ogni genere di efferatezza, furono un esempio di identità religiosa, culturale e organizzativa davvero esemplare.



LA NOTA DI GIUSEPPE BALENA

CAVALIERI E MISTERI IN TERRA DI LUCANIA

Templari, Giovanniti e simboli nell’arte

di Giuseppe Balena

Quali ordini religiosi cavallereschi si sono avvicendati nel territorio lucano? Quali tracce sono ancora visibili? Quali sono i misteri e le curiosità di questo affascinante periodo?

La Lucania, proprio per la sua posizione geografica centrale nel sud Italia, è stata una via di passaggio obbligata per giungere in Terra Santa. Questa l’ha resa una terra frequentata dai Templari, dai Cavalieri di Malta e anche dai Cavalieri Teutonici. Sebbene siano passati diversi secoli restano ancora dei simboli che possono raccontare tali vicende storiche a partire dal XII secolo.



La presenza dei cavalieri in Lucania è un filone di ricerca tutto da sviluppare e approfondire poiché non mancano evidenze che potrebbero portare a una riscrittura della micro e della macro storia.

Il legame, per esempio, con i Templari si può riscontrare già nell’annosa e dibattuta questione della presunta origine lucana del fondatore. È veramente così o si tratta di una leggenda postuma?



É accertata, invece, la presenza dei Templari a Castelmezzano e a Picciano e la presenza dei Cavalieri di Malta nella Commenda di Grassano.

Certamente affascinante sono poi gli elementi simbolici della maestosa cattedrale di Acerenza.

Il saggio è diviso in due parti: nella prima si fornisce una ricognizione storica dei principali ordini religiosi, analizzando la loro fondazione e le vicende storiche; nella seconda parte, invece, si prendono in considerazione i luoghi principali dove è attestata la presenza o il passaggio dei valorosi cavalieri.

Il volume si avvale, a completamento degli argomenti proposti, di un’appendice multimediale accessibile tramite sistema di inquadramento QR.



Copertina flessibile: 362 pagine (con foto a colore)

Editore: Intermedia Edizioni (maggio 2022)

Lingua: Italiano

ISBN-13: 9791280764423

L’autore

Giuseppe Balena nato a Matera nel 1975. Vive e lavora a Ferrandina (MT) come giornalista, scrittore e comunicatore web. Laureato nel 2001 in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Bari. Da luglio 2015 è redattore per la rivista «Mistero» dell’omonima trasmissione televisiva di Italia Uno. Già redattore per testate giornalistiche cartacee e online.

Ha pubblicato i saggi: Il grande Fratello ci guarda (2017) e Il Web nascosto (2020).

Il suo sito Internet personale è: www.giuseppebalena.it.

Il sito Internet di riferimento del presente saggio dove è possibile visionare materiale di studio integrativo è: http://www.giuseppebalena.it/index.php/cavalieri-e-misteri-in-terra-di-lucania.



