Tanto colore e forme che si rincorrono con una semplicità naif per un messaggio di serenità e di ottimismo per superare limiti e quella ciclica ventata di grigiore, da allarme continuo, a volte motivato, altre no, che ci ha portato la pandemia da virus a corona. Il salone della vecchia sede del circolo ”La Scaletta” di via Lucana , con la mostra ” Alla ricerca di Serafino” di Stefano Siggillino https://giornalemio.it/cultura/oh-serafinooo-nella-festa-creativa-di-siggillino/, riconcilia con la normalità e con la voglia di stare insieme in sicurezza, con igienizzante e mascherine. Un pizzico di ottimismo per guardare una sequenza di immagini impresse su tela che vedremmo volentieri riprodotte sulle grigie e disadorne pareti di tanti enti pubblici. Arte nei Palazzi che dovrebbero avvicinare i cittadini alla gestione della Res ”cosa” Pubblica, per ridurre distanze, attenuare contrasti, incomprensioni. Il giovane artista materano, che ha inaugurato una interessante personale, sorride e commenta che ”sarebbe bello” se la freschezza e semplicità della sua arte potesse contribuire ad attenuare il grigiore che c’è in giro, la paura di non farcela o di fare i conti con una crisi che tocca la salute delle popolazione e l’economia di un territorio. E allora ”Serafino” fai girare i colori dell’arcobaleno dove non vogliono che compaia.