I sogni di Larotonda in tour in Emilia Romagna e per un’asta benefica

Quando l’arte indossa la cornice della solidarietà e della divulgazione porta valore aggiunto alle comunità e ai territori, con messaggi formativi e informativi che passano per segni, impressioni, colori, sensazioni. Ed è quello che si appresta a fare il lucano Donato Larotonda con la partecipazione ad un’asta a sostegno della ricerca per l’Istituto romagnolo per lo studio dei tumori “Dino Amadori” di Forlì e più avanti-come descrive Armando Lostaglio- con una serie di mostre in diversi centri emiliano romagnoli. Materiale ed esperienze per un ‘’seguito’’ dal tema viaggio d’arte nelle terre del Sangiovese…



Nuovi Eventi artistici di Donato Larotonda

Forlì. In occasione di “Vernice Art Fair”, che si terrà nella città romagnola nel mese di marzo, si svolgerà un’asta benefica a favore della Ricerca oncologia dell’Istituto romagnolo per lo studio dei tumori “Dino Amadori” a cui parteciperanno diversi artisti. Fra essi figura anche il lucano Donato Larotonda, il quale esprime grande soddisfazione per l’iniziativa benefica che vede l’arte quale momento di solidarietà e di bellezza. Subito dopo si svolgerà “Picta Romagna” che occuperà diverse location di prestigio in varie città, a partire da Castrocaro Terme e Terra del Sole. Altre località coinvolte sono: Forlimpopoli, Forlì presso l’Oratorio di San Sebastiano, oltre che nella storica Rocca di Meldola, anche qui opere di Donato Larotonda. Il lucano mantiene viva l’attenzione dell’arte ispirata a cieli e lune, ad alberi e barche, in un viaggio onirico. Un ultimo lavoro vede predominare il colore rosso che ammanta il cielo: un cromatismo originale che stravolge concetti e spazi consueti. L’arte non conosce confini. Il rosso è il colore alquanto adottato in correnti contemporanee,spesso associato alla vita, al pericolo, alla ribellione, alla fortuna, alla provocazione e alla passione.

Armando Lostaglio