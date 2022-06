I segni e riti del ‘santista’ nella lezione del Professore…

Un titolo che è anche una provocazione, naturalmente, per informarsi, riflettere per comprendere tentazioni, percorsi, suggestioni, opportunismi, scelte radicali, indotte od obbligate che caratterizzeranno la cultura mafiosa in tutte le sue manifestazione e organizzazioni che vedono, sempre più, abbassarsi l’età di affiliazione o di emulazione. La cronaca ne è piena: dal serial ‘’ Gomorra’’ alle ‘’ Baby Gang’’ ai rituali di appartenenza, che legano religione, misteri e prove di appartenenza legate con il sangue o segnate da un tatuaggio. Un mondo, sommerso e palese, tra carcere e territorio, che sarà affrontato mercoledì 22 giugno, alle 20.00, a Ferrandina ( Matera) con il professor Donato Santeramo . Toccherà alla collega Margherita Agata aprire le pagine di una cultura mafiosa e del suo potere di miti e simboli, personaggi, di ieri e di oggi e di personaggi che hanno coinvolto, sedotto, anche quanti avrebbero dovuto difendere la legalità. Ma questo è un altro capitolo…



La cultura mafiosa e il potere dei miti, dei riti e dei simboli

Il prof. Donato Santeramo presenta il suo studio a Ferrandina

Mercoledì 22 giugno- ore 20, Chiostro di San Domenico

“La cultura mafiosa e il potere dei miti, dei riti e dei simboli”. È il tema della conversazione del prof. Donato Santeramo con Margherita Agata, in programma mercoledì 22 giugno, alle ore 20, nel Chiostro di San Domenico a Ferrandina.

L’uso di simboli, dei riti di iniziazione e dei miti da parte delle organizzazioni mafiose e di tipo mafioso, conferisce a questi gruppi un’autorità pseudo-spirituale. Infatti, partecipare ad un’organizzazione in tipo mafioso è come entrare in un ordine religioso, completo di giuramenti, rituali, pratiche simboliche speciali, regole di condotta e punizioni. Infatti, sono appunto il simbolismo, i rituali e i miti, più che il denaro e il potere ad alimentare la cultura mafiosa nel mondo.

Puntando sugli aspetti culturali delle organizzazioni criminali, come i simboli, i riti e i miti, che le trasformano da mere bande criminali a società criminali con le proprie leggi regolati da propri statuti e puntando sul loro carattere mutualistico, nella conferenza si cercherà di posizionare il fenomeno in un contesto socio-culturale-economico da cui scaturisce una visione olistica della questione del fenomeno mafioso nel mondo.

Donato Santeramo è professore ordinario di prima fascia e direttore del dipartimento di lingue, letterature e culture alla Queen’s University a Kingston in Canada. È condirettore del comitato per il sapere e la ricerca delle popolazioni indigene, direttore della Scuola Italiana estiva di Middlebury College nel Vermont, USA. È anche condirettore del programma per la lotta e la prevenzione alle infiltrazioni di organizzazioni di tipo mafioso nell’economia, è membro e cofondatore ORC (Observatoire du Récit Criminel / Osservatorio del Racconto Criminale) e membro del corpo docente di Università di Roma II – Tor Vergata. Infine, è direttore artistico del Matera Film Festival.

Ha pubblicato volumi e saggi di teatro, letteratura cinema e criminalità, tra cui ricordiamo i recenti: Semiotics: The Science of Signs, (con M. Danesi, 2021), Il laboratorio teatrale pubblico di Edward Gordon Craig (2018). Ha curato insieme a Manuela Bertone e Antonio Nicaso Les langues et les symboles du crime organisé, «Cahiers de narratologie (Analyse et théorie de narratives)», 2019, con Manuela Gieri, Twentieth-Century Italian Filmmakers (2019) e con Craig Walker Perspectives on Contemporary Theatre in Canada (2019). Sta per uscire, la sua prefazione al libro intitolato “Italia Regione contesa: Dialogo sul capitalismo mafioso e l’utopia della rinascita”, di Antonio Nicaso e Roberto Bevilacqua.

Infine, ha tradotto e curato la regia di varie opere di drammaturghi italiani, tra cui Eduardo De Filippo, Dario Fo e Franca Rame, Michele Perriera e Paolo Puppa. È membro di numerosi comitati scientifici internazionali di riviste di letteratura, teatro e di lotta al crimine organizzato.