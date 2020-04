POMARICO – San Liborio, san Donato, san Francesco da Paola, san Francesco di Sales, sant’Antonio Abate, san Giuseppe, sant’Apollonia, sant’Ignazione, santa Rosa da Lima, santa Maria Maddalena de’ Pazzi, san Giuseppe, san Niccolò, san Giovanni, san Leonardo.

Sembrerebbe abbiamo voluto estrarre a caso dal calendario; oppure scherziamo con una canzone di Federico Salvatore? Evidentemente, né l’una né l’altra. Perché questa lista di nomi di queste personalità omaggiate dalla Chiesa di Roma, sono appunto, ovviamente in ordine sparso, sono gli intestatari d’una serie d’omaggi in forma d’opere artistiche che si trovavano nella ex chiesa intitolata a san Giovanni Battista a Pomarico.

Ma occorre fare un passo indietro. Al fine di capirci meglio. Ché chi adesso vorrà recarsi in terra pomaricana al fine di rintracciare beni e luogo di culto, insomma, non troverà nessuno di questi elementi d’arte e storia.

La chiesa è un locale abbandonato di via Cavour. Dove un arco antico, forse un po’ a invocazione che a studi fatti e presentati, è nominato addirittura Arco dei Templari. Mentre. L’ex chiesa è da anni spazio di volta i volta destinato ad accogliere – almeno questo – associazioni comunali bisognose di sedi dove svolgere le proprie attività o prepararne.

Ma il problema è senza dubbio un altro. Affreschi e statue, altari, inginocchiatoio e tutto il resto sonno stati inghiottiti dal tempo oppure rubati dai saraceni?

La risposta è semplice. Basta guardare intonaci fatti dalle generazioni a noi più vicine, i sanitari montati nei punti appartenuti una volta proprio alla dimensione dell’affresco religioso. Lasciando stare per un attimo, per giunta, lo stato d’abbandono vessante in ultimo queste stanze che hanno in pratica coperto le volte e la bellezza misterica di quel che era qui prima. Una doppia sepoltura.

L’ex edificio sacro è inglobato in un palazzo signorile appartenuto, fino agli inizi del Novecento, alla famiglia De Primis, struttura in completo abbandono anche questa e per intero.

“La cappella è stata a suo tempo modificata nella sua morfologia, già dall’esterno non è riconoscibile, privata anche di campanile”, ci spiega la storia e critica d’arte Milena Ferrandina, che c’ha gentilmente accompagnato suo luogo. Al suo interno è stata ridipinta con strati d’intonaco e calce.

“Non esiste traccia d’altari – prendiamo direttamente invece dal libro di Ferrandina, scritto a quattro mani col collega Gabriele Scarcia, ‘Pomarico. Storia, arte, cultura’ -, di affreschi e di arredi sacri, tant’è che nel corso degli anni è stata spesso utilizzata come deposito di attrezzi, come saletta di incontri tra giovani e come sale prove del Corpo bandistico del comune di Pomarico.

“Ci troviamo – s’apprende dalla medesima pubblicazione – nel centro storico, nella contrada denominata san Giovanni Battista, poi Del Casale, ed oggi Camillo Benso Conte di Cavour. (…) Nel 1653, dalla realizzazione di don Pietrangelo Spera, la contrada san Giovanni Battista risultava tra quelle extra moenia”.

Gli autori del volume segnalano tra le altre cose come già nel Cinquecento questa chiesa necessitasse d’interventi al pavimento; dunque s’evincerebbe fosse presente da molto.

“Secondo il Cabreo rinvenuto nella National Library di Malta – è riferito dallo stesso lavoro di Ferrandina e Scarcia, per fare un altro testimoniale assai esempio – redatto nel 1753, la chiesa, piena di suppellettili e di altari, era già situata nella contrada Del Casale”.

Chissà se qualcosa ha resisto, sotto le mattonelle del bagno e dalle parti della giovane finestra.