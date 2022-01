“I Penati”, d’Alfonso Guida, postfazione di Franco Vitelli, Gattogrigio Editore (Mantova, 2021), pag. 57.

I nomi della piante sono pacificanti; epperò lo sono d’ingenuità: “e non sanno che già sono tersi e trasparenti / questi nomi, così celesti, verdi, freschi balenii / rugiadosi. Essere un nome di pianta – / la primavera della terra e l’azzurro del cielo – / qui confluisce la parola che travalica”, scrive Alfonso Guida, il nostro più grande poeta. Protetto e impazzito dallo spirito de “I Penati”, titolo altamente esplicativo della sua ultima silloge di poesia e titolari della sua protezione in un mondo d’emarginazione tutta permeata di partecipazione alle vite del circostante feriale.

Il torrente d’enjambement, già di per sé ossimoro stilistico, è la convocazione dell’autore a leggere sentendo il poeta stesso che legge i versi. Con costanza, l’effluvio del seme dell’innamorato è la rappresentazione di tutta la poesia intera del Guida. Perché è mistico quanto crudele fermento da fermo delle realtà dei sogni e delle certezze degli esseri umani e, fortunatamente, di quelli non umani, degli elementi speciali del paesaggio evocato dal poeta (ovviamente senza divenire paesaggio).

Alfonso Guida – sia ben chiaro! – coi suoi versi non descrive un cavolo di niente. Alfonso Guida, grazie alla sua parola, in virtù della parola poetica che vive con tutta la spontaneità sostenuta dallo studio più massacrante, e fortificante allo stesso tempo, dinamiche vitali eccezione nelle scelte formative della media di chi attualmente scrive, o ci prova perfino, non disegna né fotografa un cavolo di niente. Tanto da disdegnare di norma alle sue letture musiche e immagini d’accompagnamento, in effetti. Le immagini di Guida sono l’immaginazione esaltata di tutto quel che vive e vede. E che noi dovremmo quindi un poco almeno recepire.

“(…) Non è la morte, ma uno stordimento / di impronte lasciate sul precipizio (…)”: questa voce vorrei sulla mia catalogazione finale. Ché qui il poeta in un passaggio cruciale di questa raccolta entra in tutto quello che ha scritto e, perché no, sofferto fino a questo momento. Adesso che una sorta di calma di ribellione alle sopraffazioni e abusi dei periodi antecedenti “Poesie per Tiziana” (Il ponte del sale, Roma, 2015) sta nella memoria e non nella furia delle riproposizioni.

Il poeta che finalmente a San Mauro Forte è rispettato come persona e come “scrittore”, del sua paese natale rispetta tutti i bar che sembrano chiese e tutte le chiese somiglianti a bar. Ma, soprattutto, in questa organo interno di Matera soffia e respira insieme a sua madre e al nomare (“la terra è malva e pane”) tutti i dettagli di natura e tempo restato immagazzinato nei calamitanti margini (“stormi di chiodi si staccano e accorrono”). Nel componimento che preferiamo di questo quaderno, ancora genuflessi e inzaccherati d’amore come siamo delle strofe successive a tutte i disegni di Torremozza, abbiamo dei gesti-termini che vanno a conficcarsi fra le pietre del “Dono dell’occhio” (Poiesis, 2011) e “L’acqua al cervello è una foglia (Lietocolle, 2014): “Quaderni, quadernetti, azzurri, rossi, / testimoni in fila, dimenticati / chiusi nei muri, quaderni discreti / chiavi incorporee, sottosuoli armeni / con pastori e canelupi e una storia / di ossari bagnati. Quaderni, voci / sepolte, di richiami vinti. E, dentro, / fili d’erba, steli rigidi, acuti / senza filo di pietà che disseta / le api e i boschi e – ovviamente – i porcospini”. Più in alto di Celan.

Il critico Franco Vitelli, com’è noto già curatore delle opere di Scotellaro che ispirarono anche il nostro Guida, in sede di postfazione con la giustezza dei lettori devoti ricorderà pure che “Alfonso è entrato nel Parnaso contemporaneo con le stimmate della sofferenza psichiatrica che lo ha assillato dalla tenera età”. Ma senza dimenticare, sempre giustamente, perché Vitelli è lettore puro fino all’osso del sangue, che “persino il terremoto dell’Ottanta che sconvolse l’Irpinia e la Basilicata viene letto come la prosecuzione naturale del permanente sussulto interiore che domina l’umanità”; tanto che allora: “la vista si trasforma in visione” (confermiamo persino a sostegno del nostro discorso iniziale). Con Vitelli quindi ci si stupisce ancora della distrazione della grande editoria.