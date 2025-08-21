I meme sono i nuovi fumetti?

Solo qualche settimana fa, nel nostro giornaliero recarci all’edicola di fiducia per l’acquisto (da resistenti boomer) della carta stampata quotidianamente e poter esercitare quella che Hegel definiva “la preghiera del mattino dell’uomo moderno“, non abbiamo resistito alla tentazione dell’acquisto della ristampa di un vecchio fumetto (Zagor) nel suo iniziale formato rettangolare. Quelle vere e proprie “strisce” di carta su cui in tanti abbiamo iniziato a sognare e ad arricchirci di termini e conoscenze. Il mondo del fumetto è diventato tanto altro nel tempo, pur mantenendo intatto ancora oggi il fascino di quelle tavole in bianco e nero. L’avvento dei social e ora ancora di più con il diffondersi dell’uso dell’AI, ha introdotto forme simili di comunicazione. Una nuova tipologia di strip digitale. Spesso una stessa base grafica rielaborata e reinventata nel solo fumetto da parte di chiunque abbia la capacità di adattarlo ad una circostanza. Sono i cosiddetti meme che troviamo in rete e che -chi più, chi meno- spesso condividiamo. Ma questi meme possono essere considerati dei nuovi fumetti? Sembrerebbe di si in base alle conclusioni a cui giunge la studiosa di fumetti, Michelle Ann Abate della facoltà di scienze dell’educazione e ecologia umana dell’Ohio State University, al termine di un suo interessante saggio (che “esamina un altro sviluppo alimentato dalla tecnologia e il suo impatto significativo, ma poco esplorato, sui fumetti: i meme”) che trovate integralmente pubblicato su MUSE , che consigliamo -agli appassionati del genere- di leggere integralmente, e che si chiude, infatti, con queste parole: “I meme sono da tempo considerati un potente mezzo di comunicazione nel XXI secolo. È giunto il momento di considerarli anche una forma importante e influente di fumetto digitale.”

“I meme -spiega – utilizzano molti degli stessi elementi visivi e verbali che caratterizzano un fumetto, e questi elementi funzionano in modo molto simile. Il termine “meme” è precedente a Internet. Il biologo evoluzionista Richard Dawkins coniò il termine nel 1976 nel suo libro “Il gene egoista”. Come suggerisce il titolo, il termine “meme” veniva originariamente utilizzato per descrivere il comportamento umano mimetico, non i contenuti virali online. Per Dawkins, un meme “è un’unità di trasmissione culturale, o un’unità di imitazione … Esempi di meme sono melodie, idee, slogan, mode di abbigliamento, modi di costruire vasi o archi“. Dawkins derivò la parola “meme” dal termine greco mimema , che significa “qualcosa che viene imitato”. Troncò mimema in “meme” in modo che facesse rima con “gene”. Due decenni dopo, con l’ascesa della tecnologia informatica e la proliferazione di Internet, il concetto di meme assunse un nuovo significato. I commentatori sociali notarono che i contenuti online stavano guadagnando popolarità e si stavano diffondendo da un utente all’altro. Vedendo un parallelo con il fenomeno di cui Dawkins aveva parlato una generazione prima, soprannominarono questi elementi “memi”. Il libro di Richard Dawkins del 1976 analizza l’importante ruolo che i meme hanno svolto nell’evoluzione della società umana. I meme di Internet possono essere visti come aventi la stessa relazione con l’arte sequenziale. Queste modalità di espressione visiva e verbale incarnano un nuovo passo, una nuova fase o uno sviluppo nel genere. Richiamando le origini della parola “meme”, fanno parte dell’evoluzione dei fumetti digitali.” Abate, precisa che “nei fumetti, l’artista di solito produce sia il disegno che il linguaggio. Nei meme, le persone usano un’immagine di base – nota come “macro immagine” – e aggiungono il proprio commento. Utilizzare un’immagine preesistente come base per un meme è simile al campionamento nella musica. Qualcuno prende quel contenuto di base e lo riutilizza, lo reimmagina e lo sviluppa in un’opera d’arte originale“. La circostanza ci fa ricordare anche una recente esperienza di interazione in materia fumettistica con il pubblico, ma effettuato su carta stampata. L’ha condotta per lungo tempo Daniele Luttazzi su Il Fatto Quotidiano dove, nell’ambito di una rubrica dal titolo “Fumetti da morire“, pubblicava vignette senza didascalie e invitava i lettori a proporre i dialoghi più divertenti e appropriati, attirando centinaia di proposte in una vivace interazione con il suo pubblico.

Michelle Ann Abate “è professoressa di Letteratura per bambini e ragazzi presso la Ohio State University. Ha pubblicato numerosi libri e articoli accademici su un’ampia gamma di fumetti e graphic novel, da Peanuts, Calvin & Hobbes e Garfield a The Far Side, Little Lulu e Ziggy . La Dott.ssa Abate è anche co-curatrice di cinque raccolte di saggi critici, tra cui Graphic Novels for Children and Young Adults . Il suo libro Blockheads, Beagles, and Sweet Babboos: New Perspectives on Charles M. Schulz’s Peanuts ha ricevuto la Menzione d’Onore per il Charles Hatfield Book Prize dalla Comics Studies Society.”