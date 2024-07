I Fuochi della Bruna con i versi del Poeta della Serra

Un omaggio in versi, efficaci, immediati, senza girare intorno al tema che tratta nelle sue poesie. E quella che il ”Poeta della Serra” ha dedicato a ” I Fuochi” da ammirare, e non solo, dal belvedere di Piazza Pascoli è di quelle beneaguranti, che omaggiano cielo, suono, colore e forma. L’abbiamo riportata cosi come è dal pannello legato alla ringhiera di ferro di quel punto panoramico, che riserva e bellezze. Ma anche sconci progettuali come quello di Murgia Timone, sul quale continua un assordante silenzio. Finchè, per procura, chuissà, non arriverà l’importo dei conti…